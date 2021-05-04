Melinda Gates kimdir ve kaç yaşında? İşte Bill Gates'in eşi Melinda Gates'in hayat hikayesi...

Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Bill Gates Twitter hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımla 27 senelik eşi Melinda Gates ile boşanma kararı aldıklarını duyurdu. Olayı ardından Melinda Gates kimdir ve kaç yaşında gibi sorular araştırılmaya başlandı. Peki Bill Gates'in eşi Melinda Gates kimdir?

MELİNDA GATES KİMDİR?

Asıl ismi Melinda Ann French olan 15 Ağustos 1964 doğumlu Amerikan hayırsever Melinda French Gates, Bill & Melinda Gates Vakfı'nın kurucusu ve başkan yardımcısıdır. Microsoft'un eski ürün birim yönetimi görevlisi olan Melinda; Publisher, Microsoft Bob, Encarta, ve Expedia gibi ürünlerin yönetimlerinde de görev almıştır. 1994 senesinde Bill Gates ile evlenmiş olan Melinda'nın, Jennifer Katharine Gates (26 Nisan 1996 doğumlu), Rory John Gates (23 Mayıs 1999 doğumlu) ve Phoebe Adele Gates (14 Ekim 2002 doğumlu) isimlerinde üç çocukları bulunmaktadır. Ünlü çift 3 Mayıs 2021 tarihinde Twitter'den boşanma kararı aldıklarını duyurdu.

BİLL GATES KİMDİR?

Microsoft şirketinin kurucularından olan Bill Gates şu anda şirketin teknik danışmanlığını yapmaktadır. Hayır işlerine daha çok zaman ayırmak istediği için Microsoft'un başkanlığından Mart 2020 tarihinde istifa etmiştir.

Gates'e bir gün hayatının en kötü günü sorulduğunda 'Annemin öldüğü gün' yanıtını vermiştir. Başarılı iş adamı Gates, Ağustos 2019 itibarıyla 110 milyar dolar net değer ile dünyanın en zengin insanı iken daha sonra bu ünvanı Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'a kaptırmıştır.

