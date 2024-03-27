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Melis İşiten'den bomba itiraf! Konuklarının programdan sonraki teklifleri ağızları açık bıraktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.03.2024 10:17
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Şimdilerde Şahin Irmak ile oynadığı 'Seni Seviyorum İyi ki Ayrılmışız' tiyatro oyunu ile adından söz ettiren Melis İşiten 'İşin İçinden' YouTube programına konuk oldu. Özel hayatı ve yeni oyunları ile ilgili açıklamalar yapan Melis İşiten'den bomba bir açıklama daha geldi. İşiten kendi programına gelen konukların programdan sonraki teklifleri ile ağızları açıkları açık bıraktı.

Melis İşiten'den bomba itiraf! Konuklarının programdan sonraki teklifleri ağızları açık bıraktı

Ünlü oyuncu Melis İşiten, meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu ile 2014 yılında nikah masasına oturmuş ve 2019 yılında yollarını ayırmıştı. Bu evlilikten 'Ada' ismini verdikleri bir de kızları dünyaya geldi.

melis uraz

Zaman zaman hakkında eski eşiyle barışma iddiaları ortaya çıkan Melis İşiten özel hayatı ve açıklamaları ile gündemden düşmüyor.

İTİRAFI GÜNDEM OLDU

Melis İşiten bu defa Şahin Irmak ile oynadığı 'Seni Seviyorum İyi ki Ayrılmışız' tiyatro oyunu hakkında konuşmak için İşin İçinden adlı YouTube programına konuk oldu. Ancak programda öyle bir açıklama yaptı ki sosyal medyayı salladı.

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Uzunca bir süredir YouTube'daki Garaj kanalında "Melis İşiten ile Zaten Şov" programını yapan güzel oyuncu, ağırladığı birbirinden ünlü konuklarla yaptığı samimi sohbetlerle gündem oluyor.

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'PROGRAMDAN SONRA...'

İşiten, programa çağırdığı konukların kendisine programdan sonraki teklifleriyle ağızları açık bıraktı. "Programa konuk çağırıyorum, hadi ne yapıyoruz burdan diyor mesela... Bu çok denk geldiğim bir şey" diyen Melis İşiten, bazı konuklarının programdan sonra olayı başka yerlere çekmeye çalıştığını vurguladı.

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Şahin Irmak'ın şaşırması üzerine de "pakete bu dahil değil diyorum bende!" diyerek cevap verdi.

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Melis İşiten Oyuncu ele
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