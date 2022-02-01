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Melis İşiten'in mavi saçları sosyal medyada gündem oldu! Yorum yağdı

01.02.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Melis İşiten, son dönemde sosyal medyada sıklıkla gündeme geliyor. Yaptığı paylaşımlarla adından bahsettiren isim, geçtiğimiz yıl Maraşlı dizisinde de rol almıştı. İşiten'in son olarak mavi saçlarıyla yaptığı bir fotoğraf paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı.

Melis İşiten'in mavi saçları sosyal medyada gündem oldu! Yorum yağdı

29 Haziran 1989 doğumlu ve 32 yaşında olan oyuncu Melis İşiten, geçtiğimiz günlerde koronavirüs haberiyle gündeme gelmişti. Eski eşi Uraz Kaygılaroğlu koronavirüse yakalanmış ve İşiten ile kızı Ada Kaygılaroğlu'nu evinin kapısında ziyarete gitmişlerdi. Baba kız arasındaki duygusal anlar takipçileri duygulandırmıştı.

YENİ SAÇ MODELİ ŞAŞIRTTI!

Melis İşiten, son olarak saçlarını mavi renge boyayarak bir değişikliğe gitti.

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Yaptığı sosyal medya paylaşımına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağdı. Takipçileri "Çok güzel olmuş", "Gözlerin çok güzel" gibi yorumlarda bulunurken ünlü oyuncu Erdem Kaynarca ise "Aaaa. Death Note’un türkiye uyarlamasında mı oynuyorsun doğru söyle!?" yorumunda bulundu.

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"BILLIE'CIM BAK İŞİNE"

Son olarak 2021 yılında Maraşlı dizisinde Dilşad karakteriyle rol alan ünlü oyuncu, fotoğrafları paylaşırken ise "Billie’ciğim bak işine" notunu düştü.

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İşiten'in dünyaca ünlü şarkıcı Billie Eilish'e yaptığı bu mizahi gönderme ise görenleri güldürdü.

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İşte Melis İşiten'in çok konuşulan diğer bazı fotoğrafları;

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Billie Eilish
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