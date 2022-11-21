Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy'u taşıyan minibüs kaza yaptı! Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'in sağlık durumu nasıl?

Ceyhun Fersoy, Melis İşiten ve Sergen Deveci 'Baş Belası' adlı oyunda yer alıyorlardı. Ünlü oyuncuları taşıyan minibüs Amasya - Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon yakınlarında bir tıra arkadan çarptı. Korkunç kazanın ardından çok sayıda ekip olay yerine geldi. Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi ünlü tiyatrocu Melis İşiten'in, Sergen Deve'nin ve Ceyhun Fersoy'un sağlık durumları merak ediliyor.

KAZADA HAYATINI KAYBEDENLER BULUNUYOR

Korkunç kazada ilk belirlemelere göre minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti.

MELİS İŞİTEN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Melis İşiten, Sergen Deveci ve Ceyhun Fersoy kazanın ardından ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

