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Melis Sezen davet tarzı çok beğenildi! 'Sade ve şık'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.05.2024 09:34
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Son olarak Murat Ünalmış ile başrolünü paylaştığı Gülcemal dizisiyle ekrana çıkan Melis Sezen dansları, iddialı tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa ünlü bir markanın özel davetine katıldı. Sezen, davet tarzıyla takipçilerinden tam not aldı.

Melis Sezen davet tarzı çok beğenildi! 'Sade ve şık'

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği 'Derin' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Melis Sezen son olarak Murat Ünalmış ile başrolünü paylaştığı Gülcemal dizisiyle izleyicisinin karşısına çıktı.

Şimdilerde sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla adından söz ettiren Melis Sezen bir markanın davetine katıldı.

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DAVET TARZIYLA TAM NOT ALDI

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Sezen, geceye krem tonlarında bir takım elbise ile katıldı. Ceketinin içerisine mavi bir sütyen giyen Sezen, kombinini gold çantasıyla tamamladı.

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YORUM YAĞDI

Melis Sezen'in davet tarzı takipçileirinden tam not aldı. Ünlü isme sosyal medyada; 'Sade ve şık', 'Güzel görünüyor', 'Harika olmuş' gibi yorumlar yapıldı.

Vitrin


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Melis Sezen sosyal medya karakteri
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