Melis Sezen davet tarzı çok beğenildi! 'Sade ve şık'

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği 'Derin' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Melis Sezen son olarak Murat Ünalmış ile başrolünü paylaştığı Gülcemal dizisiyle izleyicisinin karşısına çıktı.

Şimdilerde sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla adından söz ettiren Melis Sezen bir markanın davetine katıldı.

DAVET TARZIYLA TAM NOT ALDI

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Sezen, geceye krem tonlarında bir takım elbise ile katıldı. Ceketinin içerisine mavi bir sütyen giyen Sezen, kombinini gold çantasıyla tamamladı.

YORUM YAĞDI

Melis Sezen'in davet tarzı takipçileirinden tam not aldı. Ünlü isme sosyal medyada; 'Sade ve şık', 'Güzel görünüyor', 'Harika olmuş' gibi yorumlar yapıldı.







