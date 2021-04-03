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Melis Sezen’den kaybolan Derin’i araması için Müge Anlı’ya gönderme!

03.04.2021 01:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz dizisinde Derin’i canlandıran Melis Sezen, son bölümde kaybolmasıyla gündeme damga vurdu. Sosyal medyanın yıkıldığı son bölümle ilgili Yıldız Tilbe’nin yaptığı Müge Anlı göndermeli mesajı Melis Sezen kendi hesabından kalp emojisi ile paylaştı.

Melis Sezen’den kaybolan Derin’i araması için Müge Anlı’ya gönderme!

Kanal D ekranlarının çarşamba gününe damga vuran yapımı Sadakatsiz dizisinde yaşanan son gelişmeler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. BBC’nin ödüllü dizisi Doctor Foster’dan uyarlanan Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen de oyunculuğuyla göz dolduran isimlerden.

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Genç oyuncu, Derin karakteri ile yer aldığı dizide Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile başrolde oynuyor. Canlandırdığı Derin karakteriyle pek çok kişinin sinirlerini bozsa da performansı ile izleyicinin hayranlık duyduğu bir isim Melis Sezen. Sosyal medyada da popülerliği gittikçe artıyor.

SADAKATSİZ’DE DERİN ÖLDÜ MÜ?

Dizinin son bölümünde Volkan’ın eski eşi Asya’ya dönme isteğini duyduktan sonra çılgına dönen Derin, önüne geleni kırıp geçirmiş, kıyafetleri makasla kesmişti.

Sinir krizi geçiren Derin, kurduğu bir plan sonrasında ortadan yok oldu! Herkes onu ararken, yayınlanan son bölümün final sahnesinde ise bir dere kenarında ona benzeyen bir kadın cesedi bulunmuştu.

Sadakatsiz 24. son bölüm final sahnesi! Derin'e ne oldu? Sadakatsiz'de Melis Sezen'in canlandırdığı Derin öldü mü?Sadakatsiz 24. son bölüm final sahnesi! Derin'e ne oldu? Sadakatsiz'de Melis Sezen'in canlandırdığı Derin öldü mü?

Polisin inceleme yaptığı cesedi, olay yerine gelen anne ve babası da görmüş ve can havliyle koşmuşlardı. Şimdi herkes Derin’in akıbetini merak ederken, durum sosyal medyada da tiye alınıyor.

YILDIZ TİLBE’DEN MÜGE ANLI GÖNDERMELİ PAYLAŞIM

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe de sosyal medyada dolaşan bir paylaşımı hesabında yayınladı. Melis Sezen, Tilbe’nin bu paylaşımını kendi Instagram hesabına taşıdı. ‘Kayıp aranıyor’ başlığıyla fotoğrafı yayınlanan Derin ile Müge Anlı’nın yan yana durduğu fotoğraf görenleri gülümsetiyor.

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Melis Sezen de bu esprili paylaşımı kendi sayfasında paylaşarak Derin’in kaybolma mevzusunu Müge Anlı’ya havale etti!

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Sadakatsiz dizisi Melis Sezen Müge Anlı
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