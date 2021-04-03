Melis Sezen’den kaybolan Derin’i araması için Müge Anlı’ya gönderme!

Kanal D ekranlarının çarşamba gününe damga vuran yapımı Sadakatsiz dizisinde yaşanan son gelişmeler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. BBC’nin ödüllü dizisi Doctor Foster’dan uyarlanan Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen de oyunculuğuyla göz dolduran isimlerden.

Genç oyuncu, Derin karakteri ile yer aldığı dizide Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile başrolde oynuyor. Canlandırdığı Derin karakteriyle pek çok kişinin sinirlerini bozsa da performansı ile izleyicinin hayranlık duyduğu bir isim Melis Sezen. Sosyal medyada da popülerliği gittikçe artıyor.

SADAKATSİZ’DE DERİN ÖLDÜ MÜ?

Dizinin son bölümünde Volkan’ın eski eşi Asya’ya dönme isteğini duyduktan sonra çılgına dönen Derin, önüne geleni kırıp geçirmiş, kıyafetleri makasla kesmişti.

Sinir krizi geçiren Derin, kurduğu bir plan sonrasında ortadan yok oldu! Herkes onu ararken, yayınlanan son bölümün final sahnesinde ise bir dere kenarında ona benzeyen bir kadın cesedi bulunmuştu.

Polisin inceleme yaptığı cesedi, olay yerine gelen anne ve babası da görmüş ve can havliyle koşmuşlardı. Şimdi herkes Derin’in akıbetini merak ederken, durum sosyal medyada da tiye alınıyor.