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  4. Melisa Döngel basur kremini bakın neresine sürüyormuş! Sosyal medyayı salladı

Melisa Döngel basur kremini bakın neresine sürüyormuş! Sosyal medyayı salladı

27.08.2023 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda yaptırdığı estetik dokunuşlarla adından sıkça söz ettiren ve hakkında Sergen Yalçın ile aşk yaşadığına dair dedikodular çıkan Melisa Döngel ilginç basur kremi tavsiyesiyle sosyal medyada gündeme geldi.

Adı Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın ile aşk dedikodularına karışan oyuncu Melisa Döngel son günlerde estetik yaptırdığı iddialarıyla gündeme geliyordu.

Geçtiğimiz günlerde dolgularını eriten ve o anları da paylaşan Döngel ilginç bir tavsiyede bulundu. Melisa Döngel, sette makyaj yapmadan önce bir paylaşım yaptı.

Döngel, göz altındaki şişliği indirmek için basur kremi kullandığını anlattı ve ardından eczanelerden alınabilecek kremi paylaştı.

Ekran Alıntısı

Döngel paylaşımında, "Size çok güzel bir bilgiyle geleceğim. Sabahları uyandığınızda gözlerinizin altı eğer şiş uyanıyorsanız veya hemen gözlerinizin altındaki şişliğin inmesini istiyorsanız basur kremini gözünüzün altına uygulayabilirsiniz. Anında, 5 dakikada gözlerinizin altındaki şişliği alıyor. Bu da benden size yeni bir bilgi…" ifadelerini kullandı.

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Döngel'in tavsiyesine sosyal medyada "Böyle tavsiyeler ne hatalı"," Doktor gibi kesin bilgi vermek ne kadar doğru" eleştirileri geldi.

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