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Melisa Döngel'in iddialı tatil pozları sosyal medyayı salladı! "Ayak sezonu başladı"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
15.04.2024 17:42
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Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündem olan Melisa Döngel'den iddialı tatil pozları geldi. Pozlarını Instagram hesabından paylaşan oyuncuya beğeni ve yorum geldi.

Melisa Döngel'in iddialı tatil pozları sosyal medyayı salladı! "Ayak sezonu başladı"

Kusursuz Kiracı, Aşk Taktikleri gibi başarılı yapımlarda rol alan Melisa Döngel güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

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Döngel, son olarak zayıf olmasının sırrını paylaşmıştı. Aralıklı oruç yaptığını söyleyen Melisa Döngel "16 saat kendini aç bırakıyorsun, Tek öğünde istediğim her şeyi tüketiyorum" demişti.

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"ÇOK GÜZELSİN"

Oyuncu bu kez 4.1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından tatil pozlarını paylaştı. Oyuncunun iddialı pozlarına takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağdı.

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Ünlü oyucuya, "Çok güzelsin", "Ayak sezonu açıldı", "Tatilin keyfini çıkar" gibi yorumlar yapıldı.

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Vitrin


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