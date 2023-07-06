Bella Hadid Victoria's Secret için iç çamaşırlarıyla poz verdi! Resmen kemikleri sayılıyor

Günümüzde podyumların en çok aranan modellerinden biri olan olan Bella Hadid, dünyanın en stil sahibi kadını seçilmişti.

Lüks markaların kampanyalarında sık sık yer alan, moda Haftaları'nın en çok defileye çıkan modellerinin başında gelen ve toplumsal konulardaki söylemleriyle gündeme gelen Hadid şu sıralar sosyal medyayla mesafeli.

Yalnızca yer aldığı işleri paylaşan güzel model son olarak Victoria's Secret için poz verdi.

FİZİĞİ ELEŞTİRİ KONUSU OLDU

26 yaşındaki süper model, son Instagram pozunda siyah iç çamaşırlarıyla görünüyordu. Dantelli çamaşırlar için poz veren modelin resmen kemikleri sayılıyordu.



Sık sık tartışmaların hedefinde olan VS markasına ve modele eleştiriler de gecikmedi. Sosyal medya kullanıcılar Hadid'e "Beden çeşitliliği olmayan beden imajını aşılayan firma. Genç kadınlara vücut dismorfisini kalıcılaştırıyor", "Korkunç görünüyorsun", "Zehirli güzellik standartlarını besliyor","Hastalıklı gibisin" yorumları yağdı.



