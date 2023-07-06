MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bella Hadid Victoria's Secret için iç çamaşırlarıyla poz verdi! Resmen kemikleri sayılıyor

Bella Hadid Victoria's Secret için iç çamaşırlarıyla poz verdi! Resmen kemikleri sayılıyor

06.07.2023 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde sosyal medyayla arasına mesafe koyan Bella Hadid, Victoria's Secret için yeni bir fotoğraf çekiminde iç çamaşırlarını giyip vücudunu sergiledi. Podyumların en çok aranan modelinin zayıflığına ise yorum yağdı.

Günümüzde podyumların en çok aranan modellerinden biri olan olan Bella Hadid, dünyanın en stil sahibi kadını seçilmişti.

Lüks markaların kampanyalarında sık sık yer alan, moda Haftaları'nın en çok defileye çıkan modellerinin başında gelen ve toplumsal konulardaki söylemleriyle gündeme gelen Hadid şu sıralar sosyal medyayla mesafeli.

Yalnızca yer aldığı işleri paylaşan güzel model son olarak Victoria's Secret için poz verdi.

1

FİZİĞİ ELEŞTİRİ KONUSU OLDU

26 yaşındaki süper model, son Instagram pozunda siyah iç çamaşırlarıyla görünüyordu. Dantelli çamaşırlar için poz veren modelin resmen kemikleri sayılıyordu.

Threads'te ilk paylaşımı olay oldu! Threads'te ilk paylaşımı olay oldu!

2
Sık sık tartışmaların hedefinde olan VS markasına ve modele eleştiriler de gecikmedi. Sosyal medya kullanıcılar Hadid'e "Beden çeşitliliği olmayan beden imajını aşılayan firma. Genç kadınlara vücut dismorfisini kalıcılaştırıyor", "Korkunç görünüyorsun", "Zehirli güzellik standartlarını besliyor","Hastalıklı gibisin" yorumları yağdı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü YouTuber sevgilisinden ayrıldı! Sosyal medyada gündem olduÜnlü YouTuber sevgilisinden ayrıldı! Sosyal medyada gündem oldu
Kovulma iddiası sonrası tekneden paylaşım!Kovulma iddiası sonrası tekneden paylaşım!
Mayosuyla ayna karşısında! Fiziğiyle mest ettiMayosuyla ayna karşısında! Fiziğiyle mest etti
Anahtar Kelimeler:
Bella Hadid sosyal medya Model yaşında

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

Dev kambur balina okyanustaki kano sporcusuna uzun süre eşlik ediyor
Dev kambur balina okyanustaki kano sporcusuna uzun süre eşlik ediyor

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yuvarlanan kaya aracı dümdüz etti: 2 ölü...

Yuvarlanan kaya aracı dümdüz etti: 2 ölü...

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Kalabalığın arasından kıyıya kadar geldi! Çığlık sesleri eksilmedi

Kalabalığın arasından kıyıya kadar geldi! Çığlık sesleri eksilmedi

Kucağına atlayıp dans etti! “Kendilerinden geçmişler”

Kucağına atlayıp dans etti! “Kendilerinden geçmişler”

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.