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  4. Melisa ikinci kez babasının düğününde! Acun Ilıcalı'nın kızı hazırlandı eski eş Şeyma Subaşı izledi

Melisa ikinci kez babasının düğününde! Acun Ilıcalı'nın kızı hazırlandı eski eş Şeyma Subaşı izledi

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
04.09.2024 19:29
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Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya evlendi. Daha önce 3 evlilik yapan ve bu evliliklerinden 4 kızı bulunan Ilıcalı, kendinden 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile 4. evliliğini yaptı. Babasının düğününe ikinci kez katılan Melisa, düğün için hazırlandığı esnada annesi Şeyma Subaşı ile görüntülü konuştu. Eski eş Şeyma Subaşı o anı Instagram hesabında paylaştı.

Melisa ikinci kez babasının düğününde! Acun Ilıcalı'nın kızı hazırlandı eski eş Şeyma Subaşı izledi

Özel hayatlarıyla sık sık gündeme gelen Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya Esma Sultan Yalısı'nda 'evet' diyerek hayatlarını birleştirdi. Yakın dostlarının katılım gösterdiği törene Acun Ilıcalı'nın en küçük kızı Melisa da katıldı. Melisa düğüne hazırlık yaptığı esnada annesi Şeyma Subaşı ile görüntülü konuştu.

KIZI HAZIRLANDI ESKİ EŞİ İZLEDİ

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Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile boşandıktan kısa bir süre sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Birlikteliklerini evlilikle taçlandırmak isteyen çift, Esma Sultan Yalısı'nda 'evet' dedi.

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa 2013 yılında dünyaya gelmiş ve 2017 yılında anne ve babasının düğününe katılmıştı.

Melisa bu kez babasının Ayça Çağla Altunkaya ile olan düğün töreni için hazırlandı.

Eski eş Şeyma Subaşı kızı Melisa'nın düğün hazırlığı esnasında kızıyla görüntülü konuştuğu anı Instagram hesabında paylaştı.

'EVET' DEDİLER

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Bir süredir beraberlik yaşayan 55 yaşındaki Acun Ilıcalı ile 25 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya Esma Sultan Yalısı'nda evet diyerek hayatlarını birleştirdi.

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Acun Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya Şeyma Subaşı Melisa Ilıcalı
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