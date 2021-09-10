Melisa Şenolsun kimdir, kaç yaşında ve nereli? Melisa Şenolsun hangi dizi ve filmlerde oynadı?

14 Eylül salı akşamı TRT 1 ekranlarında ikinci sezonuyla ekranlara gelecek olan sevilen dizi Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna Melisa Şenolsun dahil oldu. Farah Zeynep Abdullah'ın Masumlar Apartmanı'ndan ayrılmasıyla yerine gelen Melisa Şenolsun, izleyici tarafından mercek altına alındı. Gelin, Melisa Şenolsun'un çocukluğundan bugünlere uzanan yolculuğuna hep birlikte göz atalım.

MELİSA ŞENOLSUN KİMDİR?

Melisa Şenolsun, 24 Eylül 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya gözlerini açtı. Lise eğitimini, İzmir Gelişim Koleji Anadolu Lisesi'nde tamamlayan Şenolsun, sonrasında Uğur Mumcu Bornova Devlet Tiyatrosu'nda tiyatroyu hayatına aldı. Üniversite eğitimi için İzmir'den ayrılan oyuncu, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim gördü. Televizyona ilk adımını 2015 yapımı Tatlı Küçük Yalancılar ile atan yıldız, sonrasında dönemin en çok izlenen dizilerinden olan Kiralık Aşk kadrosunda yer aldı. Oyuncu, bir sonraki dizi deneyiminde Umuda Kelepçe Vurulmaz'da başrol oldu.

''KADIN MAFYA ÜYESİ OLMAK İSTİYORUM''

Melisa Şenolsun bir röportajında, oynamayı istediği rolleri şu sözlerle dile getirmişti: ''Feminen roller oynamayı istiyorum en başta. İnişli çıkışlı, sarkastik, uçuk kaçık, oynaması çok daha keyifli roller. Ters köşeleri çok seviyorum. İlerleyen yaşlarda bir kadın mafya üyesini oynamak en büyük hayalim!''

ABİSİ DE ÇOK ÜNLÜ BİR OYUNCU

Meslektaşı Efecan Şenolsun ile kardeş olan Melisa Şenolsun, ''Abimin de benimle aynı mesleği yapıyor olmasından dolayı çok şanslıyım. Kendini çok geliştiren birisidir o, sürekli araştırır. Benim de ufkumu çok açtı bu anlamda. Bizi hep ikiz zannederlerdi ama dört yaş var aramızda, birlikte büyüdük, hep çok yakın olduk'' sözleriyle, kardeşinin de oyuncu olmasından çok memnun olduğunu söylüyor.

''GÜZELLİK GEÇİCİ BİR KAVRAM''

Melisa Şenolsun, sektörde güzelliğin önemine dair yaptığı bir açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: ''Güzellik ve başarı birbirinden alakasız şeyler. Ben güzellik ve başarıyı eşleştiremiyorum. Bir insan sadece güzel diye bir yere gelemez. Önemli olan iç güzellik, yetenek ve çalışıp elde ettiğin başarıyı devam ettirmek. Zaten güzellik de geçici bir kavram.

MELİSA ŞENOLSUN'UN YER ALDIĞI PROJELER

-Sinema-

2017 Babam

2019 Güzelliğin Portresi

2021 Buluşma Noktası

Televizyon-

2015 Tatlı Küçük Yalancılar

2015-2016 Kiralık Aşk

2016-2017 Umuda Kelepçe Vurulmaz

2018 Nefes Nefese

2020 Menajerimi Ara

2021 Masumlar Apartmanı

-Dijital-

2019-2021 Atiye



