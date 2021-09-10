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Melisa Şenolsun kimdir, kaç yaşında ve nereli? Melisa Şenolsun hangi dizi ve filmlerde oynadı?

10.09.2021 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç oyuncu Melisa Şenolsun, Masumlar Apartmanı dizisinin ikinci sezonuna dahil olarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Seyirciler, bugüne dek birçok farklı projede yer alan Melisa Şenolsun'un kim olduğu sorusuna yanıt ararken, gelin, Masumlar Apartmanı'nın yeni yıldızı olan Melisa Şenolsun'u yakından tanıyalım...

Melisa Şenolsun kimdir, kaç yaşında ve nereli? Melisa Şenolsun hangi dizi ve filmlerde oynadı?

14 Eylül salı akşamı TRT 1 ekranlarında ikinci sezonuyla ekranlara gelecek olan sevilen dizi Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna Melisa Şenolsun dahil oldu. Farah Zeynep Abdullah'ın Masumlar Apartmanı'ndan ayrılmasıyla yerine gelen Melisa Şenolsun, izleyici tarafından mercek altına alındı. Gelin, Melisa Şenolsun'un çocukluğundan bugünlere uzanan yolculuğuna hep birlikte göz atalım.

Melisa Şenolsun kimdir, kaç yaşında ve nereli? Melisa Şenolsun hangi dizi ve filmlerde oynadı?

MELİSA ŞENOLSUN KİMDİR?

Melisa Şenolsun, 24 Eylül 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya gözlerini açtı. Lise eğitimini, İzmir Gelişim Koleji Anadolu Lisesi'nde tamamlayan Şenolsun, sonrasında Uğur Mumcu Bornova Devlet Tiyatrosu'nda tiyatroyu hayatına aldı. Üniversite eğitimi için İzmir'den ayrılan oyuncu, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim gördü. Televizyona ilk adımını 2015 yapımı Tatlı Küçük Yalancılar ile atan yıldız, sonrasında dönemin en çok izlenen dizilerinden olan Kiralık Aşk kadrosunda yer aldı. Oyuncu, bir sonraki dizi deneyiminde Umuda Kelepçe Vurulmaz'da başrol oldu.

Melisa Şenolsun kimdir, kaç yaşında ve nereli? Melisa Şenolsun hangi dizi ve filmlerde oynadı?

''KADIN MAFYA ÜYESİ OLMAK İSTİYORUM''

Melisa Şenolsun bir röportajında, oynamayı istediği rolleri şu sözlerle dile getirmişti: ''Feminen roller oynamayı istiyorum en başta. İnişli çıkışlı, sarkastik, uçuk kaçık, oynaması çok daha keyifli roller. Ters köşeleri çok seviyorum. İlerleyen yaşlarda bir kadın mafya üyesini oynamak en büyük hayalim!''

Melisa Şenolsun kimdir, kaç yaşında ve nereli? Melisa Şenolsun hangi dizi ve filmlerde oynadı?

ABİSİ DE ÇOK ÜNLÜ BİR OYUNCU

Meslektaşı Efecan Şenolsun ile kardeş olan Melisa Şenolsun, ''Abimin de benimle aynı mesleği yapıyor olmasından dolayı çok şanslıyım. Kendini çok geliştiren birisidir o, sürekli araştırır. Benim de ufkumu çok açtı bu anlamda. Bizi hep ikiz zannederlerdi ama dört yaş var aramızda, birlikte büyüdük, hep çok yakın olduk'' sözleriyle, kardeşinin de oyuncu olmasından çok memnun olduğunu söylüyor.

Melisa Şenolsun kimdir, kaç yaşında ve nereli? Melisa Şenolsun hangi dizi ve filmlerde oynadı?

''GÜZELLİK GEÇİCİ BİR KAVRAM''

Melisa Şenolsun, sektörde güzelliğin önemine dair yaptığı bir açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: ''Güzellik ve başarı birbirinden alakasız şeyler. Ben güzellik ve başarıyı eşleştiremiyorum. Bir insan sadece güzel diye bir yere gelemez. Önemli olan iç güzellik, yetenek ve çalışıp elde ettiğin başarıyı devam ettirmek. Zaten güzellik de geçici bir kavram.

Melisa Şenolsun kimdir, kaç yaşında ve nereli? Melisa Şenolsun hangi dizi ve filmlerde oynadı?

MELİSA ŞENOLSUN'UN YER ALDIĞI PROJELER

-Sinema-
2017 Babam
2019 Güzelliğin Portresi
2021 Buluşma Noktası

Melisa Şenolsun kimdir, kaç yaşında ve nereli? Melisa Şenolsun hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Televizyon-
2015 Tatlı Küçük Yalancılar
2015-2016 Kiralık Aşk
2016-2017 Umuda Kelepçe Vurulmaz
2018 Nefes Nefese
2020 Menajerimi Ara
2021 Masumlar Apartmanı

Melisa Şenolsun kimdir, kaç yaşında ve nereli? Melisa Şenolsun hangi dizi ve filmlerde oynadı?

-Dijital-
2019-2021 Atiye

Melisa Şenolsun kimdir, kaç yaşında ve nereli? Melisa Şenolsun hangi dizi ve filmlerde oynadı?


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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi Ezgi Mola Farah Zeynep Abdullah Melisa Şenolsun Merve Dizdar
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