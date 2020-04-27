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Melisa Sözen: Annemler bir terslik olduğunu anlamış olacak ki…

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2020 14:07 | Son Güncelleme

Oyuncu Melisa Sözen, sosyal medya hesabından kardeşi Barış Kefeli'nin yeni yaşını kutladı ve hesabından yazdıklarıyla hem takipçilerine nostalji yaşattı hem de onları güldürdü.

Melisa Sözen: Annemler bir terslik olduğunu anlamış olacak ki…

Ev karantinası günleri yüzünden yeni yaşlarını yalnız kutlamak zorunda kalanlar arasına oyuncu Melisa Sözen’in kardeşi de katıldı. Sözen de eski fotoğrafları karıştırdı ve kardeşiyle birlikte çekilmiş bir kareleri üzerinden esprili bir paylaşıma imza attı ve onun yeni yaşını kutladı.

melisa-instagram

Sözen paylaştığı karenin altına şunları yazdı:

“Bu minnoş ( minnoş bugün 32 oldu) ilk doğduğunda duyduğum abartılı coşkudan annemler bir terslik olduğunu anlamış olacak ki ilk fotoğrafta sol alt köşede gördüğünüz el gibi bir el hep bize yakın duruyor. Elmyra misali sevgiyle sıkıştırmalarımın altındaki hafif kıskanç tehditi hisseden kardeşimin yüz ifadeleri de görmeye değer gerçekten, “beni ne zaman alacaksınız bu kızın elinden” diye bakıyor. O kışkançlık zamanla yerini hayranlığa ve her gün daha da büyüyen bir sevgiye bıraktı. Seni çok seviyorum, iyi ki doğdun canım kardeşim”


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Anahtar Kelimeler:
Melisa Sözen, barış kefeli,

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