MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Melisa Uzunarslan, Son Yaz dizisine konuk oldu!

Melisa Uzunarslan, Son Yaz dizisine konuk oldu!

26.03.2021 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox Tv’nin sevilen dizisi Son Yaz, dolu dizgin yoluna devam ediyor. Başarılı keman sanatçısı, besteci ve solist Melisa Uzunarslan; ekranların sevilen dizisi Son Yaz’a konuk oluyor.

Melisa Uzunarslan, Son Yaz dizisine konuk oldu!

Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit, Hafsanur Sancaktutan ve Şebnem Dönmez gibi ünlü oyuncuları buluşturan O3 Medya imzalı Fox dizisi Son Yaz'ın kadrosuna konuk geliyor.

Yönetmenliğini Burak Arlıer’in, başrollerini Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit, Hafsanur Sancaktutan’ın paylaştığı FOX’un sevilen dizisi “Son Yaz”ın bu akşam ekranlara gelecek 13. bölümüne konuk sanatçı olarak katılan Uzunarslan, dizide “Bir Aşk Şarkısı” ve “Duy Beni” adlı romantik şarkılarını seslendirecek.

7777

Heyecanla beklenen yeni bölümde aklanan Akgün, Selim ve Selçuk Taşkın’a kirli işlere bulaşmayacağına dair söz verir ve Soner ile Eray’la ortak olduğu mekanı canlandırmaya karar verir. İstanbul’dan tanıdığı eski dostu Melisa Uzunarslan ile irtibata geçen Akgün, onu mekanında konser vermesi için ikna eder.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürünEvde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürün
Hülya Avşar ve Deniz Çakır’ın 16 yıl önceki halleri...Hülya Avşar ve Deniz Çakır’ın 16 yıl önceki halleri...
46 kiloya düştü! 'Yaza çıkamayabilirim'46 kiloya düştü! 'Yaza çıkamayabilirim'
Anahtar Kelimeler:
FOX Son Yaz dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Tolga Karel ABD'de lojistik ve nakliyat şirketi kurdu!

Tolga Karel ABD'de lojistik ve nakliyat şirketi kurdu!

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

İsyan bayrağını çekti: 'Cinsel hayatımız bitti'

İsyan bayrağını çekti: 'Cinsel hayatımız bitti'

Değişimi şoke etti! Cesur pozlar

Değişimi şoke etti! Cesur pozlar

54 yaşındaki Salma Hayek kıvrımlarını sergiledi

54 yaşındaki Salma Hayek kıvrımlarını sergiledi

Diğer Haberler

Masumiyet’le gündemden düşmeyen Hülya Avşar ve Deniz Çakır’ın 16 yıl önceki halleri

Hülya Avşar ve Deniz Çakır’ın 16 yıl önceki halleri...

Bir Zamanlar Çukurova final mi yapacak? Sevilen dizinin final tarihi ile ilgili açıklama

Bir Zamanlar Çukurova'nın final tarihi ile ilgili açıklama

Ramo dizisi yeni bölüm fragmanı izle, Ramo Kaptan'ın yanında şok edici manzarayla karşılaşıyor

İşte Ramo dizisi yeni bölüm fragmanı...

İşte Seni Çok Bekledim dizisinin 9. bölümü | Kadir, Ayliz’e gerçekleri anlatacak mı?

Kadir, Ayliz’e gerçekleri anlatacak mı?

Bir Zamanlar Çukurova ne zaman final yapacak?

Final ne zaman? İşte o tarih

Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı izle, Recai sevgisiz geçen çocukluğunu anlatıyor

İşte Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.