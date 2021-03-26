Melisa Uzunarslan, Son Yaz dizisine konuk oldu!

Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit, Hafsanur Sancaktutan ve Şebnem Dönmez gibi ünlü oyuncuları buluşturan O3 Medya imzalı Fox dizisi Son Yaz'ın kadrosuna konuk geliyor.

Yönetmenliğini Burak Arlıer’in, başrollerini Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit, Hafsanur Sancaktutan’ın paylaştığı FOX’un sevilen dizisi “Son Yaz”ın bu akşam ekranlara gelecek 13. bölümüne konuk sanatçı olarak katılan Uzunarslan, dizide “Bir Aşk Şarkısı” ve “Duy Beni” adlı romantik şarkılarını seslendirecek.

Heyecanla beklenen yeni bölümde aklanan Akgün, Selim ve Selçuk Taşkın’a kirli işlere bulaşmayacağına dair söz verir ve Soner ile Eray’la ortak olduğu mekanı canlandırmaya karar verir. İstanbul’dan tanıdığı eski dostu Melisa Uzunarslan ile irtibata geçen Akgün, onu mekanında konser vermesi için ikna eder.

