Melisa Vargas kimdir, kaç yaşında? Filenin Sultanları'ndan Melisa Vargas aslen nereli? Sahada devleşti!

Melisa Vargas, Filenin Sultanları ile 2023 CEV Avrupa Şampiyonası kapsamında Türkiye Sırbistan voleybol final maçına mücadele ediyor. Takım oyunlarında Avrupa'nın en büyüğü olmak için mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda yer alan Melisa Vargas, Küba asıllıdır. İlginç bir hayat hikayesine sahip olan Melisa Vargas'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türk vatandaşlığı verilmişti. İşte Melisa Vargas ile ilgili merak edilenler...

MELISA VARGAS KİMDİR?

16 Ekim 1999’da Küba’da dünyaya gelen Melisa Vargas veya tam adıyla Melissa Teressa Vargas Abreu, voleybola 8 yaşında okul takımında adım attı. Lisede Cienfuegos Cuba takımıyla antrenmanlara çıkmaya başlayan Vargas, 12 yaşında alt yaş kategorilerinde Küba Milli Takımı için oynamaya başladı. 2016-17 sezonunda Agel Prostejov takımına transfer olan oyuncu, 2018-19 sezonuyla birlikte Fenerbahçe’ye katıldı. 2022-2023 voleybol sezonu Misli.com Sultanlar Ligi Final etabının en iyi pasör çaprazı ödülüne layık görülen Vargas, aynı zamanda final etabının en değerli (MVP) oyuncusu seçildi.

İtalya'da düzenlenen 2014 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na Küba kadın millî voleybol takımı üyesi olarak katılan sporcu, 2023'te Türkiye kadın millî voleybol takımına katıldı.

MELISA VARGAS ASLEN NERELİ?

Türk Milli Takımı'nda oynayan Melisa Vargas aslen Kübalıdır.

Vargas, 2016 yılında bir sezon Çekya'da oynadı. Omuz sakatlığı geçirerek tedavi için ülkesine döndü. Ülkesindeki tedavi imkanlarından memnun kalmayarak eleştirmesi üzerine disiplinsizlik gerekçesiyle 2017'den başlayarak 4 yıl süre ile milli takımda oynamaktan men edildi. Bunun üzerine kendi isteğiyle bir İsviçre takımına transfer oldu.

İsviçre'ye sığınmacı statüsünde gitti. Bir sezon oynadıktan sonra, 2018 yılında Fenerbahçe’ye transfer oldu. 9 Nisan 2021'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu ve TC kimliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eliyle kendisine verildi.

Melissa olan ilk adını Melisa olarak değiştirdi. 2022-2023 sezonunda Çin Ligi'nde Tianjin formasıyla oynadıktan sonra Fenerbahçe'ye geri döndü.

