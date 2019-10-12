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Meltem Miraloğlu Onur Akay’a tazminat davası açıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 15:04 | Son Güncelleme

Meltem Miraloğlu, 80 yaşındaki Amerikalı ile evliliğini gündeme getiren ses sanatçısı Onur Akay’a tazminat davası açıyor.

Meltem Miraloğlu Onur Akay’a tazminat davası açıyor!

Kendisini evlat edinen 80 yaşındaki Patrick isimli Amerikalı ile daha sonra Amerika’da nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu, magazin gündeminde konuşulmaya devam ediyor.

Beyaz TV’de yayınlanan Ece Erken ve Bircan Bali’nin sunduğu ‘Söylemezsem Olmaz’a canlı telefon bağlantısı yapan ünlü sanatçı Onur Akay, Meltem Miraloğlu’nun kendisine tazminat davası açmaya hazırlandığını açıkladı.

Genç oyuncu Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen 80 yaşındaki adamla evlendiği ortaya çıktıGenç oyuncu Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen 80 yaşındaki adamla evlendiği ortaya çıktı

'EVLİLİĞİNİ ANLATTIĞIM İÇİN BAN ADAVA AÇIYOR'

Onur Akay, “Amerika’da yaşadığı olayları, evliliğini ve evliliğinin perde arkasını köşe yazımda yazdığım ve magazin programlarında anlattığım için, Meltem Miraloğlu bana tazminat davası açıyormuş.” dedi.

'BABASININ KARISI OLUYOR'

Canlı yayında, Meltem Miraloğlu’nun evlendiği 80 yaşındaki Patrick’in 1 yıl önce açık kalp ameliyatı olduğunu da dile getiren Onur Akay, Meltem Miraloğlu’nun önce kendisini evlat edinen Amerikalı Patrick ile evlenmesine ise, “Film gibi olay, babasının karısı oluyor. Kesinlikle aşk yok, buram buram dolar kokuyor ve Green Card için yapılan bir evlilik.” dedi.

Onur Akay, ayrıca canlı yayında Meltem Miraloğlu’nun Ağustos ayında verdiği ancak yayınlanmayan özel bir röportajını gün yüzüne çıkardı.

Onur Akay’ın özel olarak ‘Söylemezsem Olmaz’ programına verdiği röportaj videosunda, Meltem Miraloğlu’nun 80 yaşındaki Amerikalı ile evlenmeden 3 gün önce, Aşk-ı Memnu dizindeki ‘Bihter’ karakterinin 70 yaşındaki ‘Adnan’ karakteri ile evlenmesine tepki vermesi dikkat çekti.

AŞK-I MEMNU BİHTER'İ ELEŞTİRMİŞ

70 yaşındaki kişiyle evlenen genç kıza tepki vererek 80 yaşındaki adamla evlenen 32 yaşındaki Meltem Miraloğlu, “O dizide bir kız 70 yaşında bir adamla evlendiriliyor. Bu sağlıklı bir davranış ve düşünce tarzı değil; bunları günümüzde hala konuşmak bile çok üzücü. Sürekli yayınlanacak diziler ve senaryolar sayesinde bunlar en aza indirgenecek. O tarz sosyal sorumluluk projelerinde yer almaktan gurur duyacak bir oyuncuyum” ifadelerini kullanıyor.

'KENDİSİNİ DUVARDAN DUVARA VURMUŞ'

Meltem Miraloğlu’nun Amerika’da evlenmeden önce aşık olduğu Türk sevgilisinden şiddet gördüğünü ve burnu kırıldığını daha önce açıklayan Onur Akay,” Türk sevgilisinden gördüğü şiddetle ilgili görgü tanıklarından yeni bilgilere ulaştım. Görgü tanıkları sevgilisinin Meltem’i dövmediğini, Meltem’in kendisine zarar verdiğini söylüyor. Meltem, yine Green Card için kendisini duvardan duvara vurmuş. Burnunu kendisi kırmış. Açılan kamu davasında hakime, ‘sevgilim beni dövdü Green Card alabilir miyim?’ demiş. Hakimde burası onun yeri değil demiş.” ifadelerini kullandı.

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Meltem Miraloğlu Onur Akay

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