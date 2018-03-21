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Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.03.2018 11:49 | Son Güncelleme

Hayat Devam Ediyor'da rol alan Meltem Miraloğlu'nun son halini görenler şoke oldu. Miraloğlu'nun dolgun dudaklarına silikon yaptırdığı konuşuluyor.

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

ATV ekranlarında 7 yıl önce yayınlanan Hayat Devam Ediyor dizisinde çocuk gelin rolüyle ünlenen Meltem Miraloğlu'nun son hali sosyal medyaya düştü. Miraloğlu'nun dudaklarına silikon yaptırdığı iddia edildi.

SON HALİ HERKESİ ŞAŞIRTTI

Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği Hayat Devam Ediyor dizisi yayınlandığı dönem epey ses getirmişti. Uzun zamandır ekranlarda olmayan başrol oyuncusu Meltem Miraloğlu'nun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

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Dudaklarına dolgu yaptırdığı iddiasına genç oyuncudan jet açıklama geldi. Miroğlu, yaptığı açıklamada "saçımı bile hiç boyatmadım, dudaklarımın doğal hali" dedi.

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MELTEM MİRALOĞLU KİMDİR?

Meltem Miraloğlu, 13 Ocak 1987 yılında Diyarbakır'da doğdu. Güzel oyuncu 2 yaşında iken ailesinin geçimsizlik nedeni ile İstanbul'a gelmiştir. Küçük yaşlarından beri oyuncu olmak isteyen Miraloğlu, Müjdat Gezen Güzel Sanatlar Akademisi mezunudur.

"Hayat Devam Ediyor" dizisi ile ekranlar ile tanışan güzel oyuncu gösterdiği başarıdan dolayı "En iyi Drama" ödülüne layık görülmüştür. Fiziği ile de oldukça fazla derecede ilgi çeken başarılı oyuncunun yüzü 15-18 yaşları arasında genç bir kızın yüzünü anımsatmaktadır.

1,70 boyuna sahip olan güzel oyuncu herkesin beğenisini kısa sürede toplamıştır. Hayatına oyunculukla devam eden güzel oyuncu Meltem Miraloğlu, "Adını Kalbime Yazdım" adlı dizide "Dicle" karakterini canlandırdı.

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çocuk gelin meltem miroğlu Hayat Devam Ediyor

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