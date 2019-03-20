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Meme büyütmede yeni trend protez yöntemi

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 20.03.2019 14:30 | Son Güncelleme

Günümüzde en sık yapılan estetik plastik cerrahi ameliyatlarından biri olan meme büyütme operasyonları, gelişen teknoloji ve yeni ameliyat teknikleri ile kadınların dolgun ve daha estetik memelere sahip olma hayalini gerçeğe dönüştürebiliyor.

Meme büyütmede yeni trend protez yöntemi

Meme büyütme ameliyatları ile ilgili merak edilen soruları yanıtlayan Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emrah Aslan, “Geçirilmiş bir kaza sonrası uzuv kaybı nedeniyle hastaların kullandığı bacak protezi ne kadar gerekliyse yeterli meme dokusuna sahip olmayan bir kadın için meme protezi de aynı ölçüde gereklidir. Zira benzer meme protezleri meme kanseri ameliyatları sonrasında yeni bir meme oluşturmak için de kullanılıyor." dedi.

Günümüzdeki teknolojik gelişmelerin beraberinde getirdiği yeni ameliyat teknikleriyle risk düzeyi azalan meme büyütme operasyonları estetik plastik cerrahi alanında en sık yapılan ameliyatlardan biri haline geldi. Hamilelik, emzirme ve yaşlanma gibi nedenlerle göğüslerin küçülebileceğini ya da ergenlik sonrasında memelerin bazı kadınlarda yeterli büyüklüğe ulaşmayabileceğini belirten Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emrah Aslan, “Meme asitmetrisi de yine çok sık görülen bir durum. Bu gibi durumlarda memeyi büyütmeye yönelik yapılan girişimlerle daha dolgun bir görünüm oluşturmak mümkün. Memenin bariz olarak sarkık olduğu vakalar için büyütme ameliyatına ek olarak fazla olan meme derisinin çıkarılarak yapılan meme dikleştirme yöntemleri de uygulanabilir.” diye konuştu.

Meme protezlerinin son yıllarda teknolojinin de ilerlemesiyle kullanımlarının güvenli olduğunu söyleyen Op. Dr. Emrah Aslan, “Meme protezleri alerjik reaksiyonlara yol açmazlar ve toksik etkileri yoktur. Özellikle son yıllarda teknolojinin de ilerlemesiyle kullanımları son derece güvenli hale geldi. Magazinsel olarak çok duyduğumuz ve aklımızda yer eden silikonların patlaması artık günümüzde yaşanmıyor. Yapışkan (Koheziv) jel teknolojisi sayesinde implant içindeki silikon yapı dağılmadan kalabiliyor."

MEME BÜYÜTME AMELİYATLARINDA FARKLI TEKNİKLER

Meme büyütme ameliyatlarında farklı teknikler olduğunu belirten Op. Dr. Emrah Aslan, şunları anlattı:

"Meme büyütme ameliyatlarında en sık kullanılan teknik, meme alt kısmının göğüs kafesine kavuştuğu bölgenin hafif üzerine yapılan meme altı kesisi veya meme başının çevresindeki koyu renkli derinin (Areola) alt sınırı boyunca yapılan yarım daire şeklindeki kesidir. Koltuk atından yapılan kesi ise teknik sebeplerle çok tercih edilmeyen bir yöntemdir.

Silikon meme protezleri, yapılan kesi yoluyla meme dokusunun hemen altına ya da meme altında bulunan göğüs duvarı kasının altında hazırlanan bir boşluğa yerleştirilebilir. Günümüzde bu iki tekniğin bir sentezi olarak tanımlayabileceğimiz “dual plan” tekniği en sık kullanılan tekniktir. Dual plan tekniği ile ameliyat sonrası doğal meme görüntüsüne yakın sonuçlar alınabiliyor. Ameliyatı takiben hastalara özel bir sütyen giydirilir. Hastalardan bu sütyeni 1 ay süre ile giymeleri istenir. Ameliyat sonrası protez yaklaşık 6. ayda doğal görünümünü alabiliyor."

EN UYGUN ZAMAN BEKLENMELİ

Meme cerrahisinde şayet tıbbi bir zorunluluk yoksa 18 yaşı beklemenin ve meme gelişiminin tamamlanma sürecine izin vermenin en uygun seçim olacağını vurgulayan Op. Dr. Emrah Aslan, şöyle devam etti:

"Ameliyat sonrası erken dönemde hamilelik planı olanlarda, emzirmekte olanlarda ve aşırı kilo oynamaları olan bireylerde estetik meme cerrahisi uygulamalarını gerçekleştirmek uygun olmaz. Kendilerini daha çekici ve daha güzel hissetmek isteyen kadınlar, göğüsleri istedikleri büyüklüğe ve şekle kavuştuğu zaman kendilerine olan güvenlerinin arttığını ve sosyal yaşamda daha mutlu olduklarını ifade ediyorlar."

mbp

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Anahtar Kelimeler:
meme estetik

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