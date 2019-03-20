Meme büyütmede yeni trend protez yöntemi

Meme büyütme ameliyatları ile ilgili merak edilen soruları yanıtlayan Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emrah Aslan, “Geçirilmiş bir kaza sonrası uzuv kaybı nedeniyle hastaların kullandığı bacak protezi ne kadar gerekliyse yeterli meme dokusuna sahip olmayan bir kadın için meme protezi de aynı ölçüde gereklidir. Zira benzer meme protezleri meme kanseri ameliyatları sonrasında yeni bir meme oluşturmak için de kullanılıyor." dedi. Günümüzdeki teknolojik gelişmelerin beraberinde getirdiği yeni ameliyat teknikleriyle risk düzeyi azalan meme büyütme operasyonları estetik plastik cerrahi alanında en sık yapılan ameliyatlardan biri haline geldi. Hamilelik, emzirme ve yaşlanma gibi nedenlerle göğüslerin küçülebileceğini ya da ergenlik sonrasında memelerin bazı kadınlarda yeterli büyüklüğe ulaşmayabileceğini belirten Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emrah Aslan, “Meme asitmetrisi de yine çok sık görülen bir durum. Bu gibi durumlarda memeyi büyütmeye yönelik yapılan girişimlerle daha dolgun bir görünüm oluşturmak mümkün. Memenin bariz olarak sarkık olduğu vakalar için büyütme ameliyatına ek olarak fazla olan meme derisinin çıkarılarak yapılan meme dikleştirme yöntemleri de uygulanabilir.” diye konuştu.

Meme protezlerinin son yıllarda teknolojinin de ilerlemesiyle kullanımlarının güvenli olduğunu söyleyen Op. Dr. Emrah Aslan, “Meme protezleri alerjik reaksiyonlara yol açmazlar ve toksik etkileri yoktur. Özellikle son yıllarda teknolojinin de ilerlemesiyle kullanımları son derece güvenli hale geldi. Magazinsel olarak çok duyduğumuz ve aklımızda yer eden silikonların patlaması artık günümüzde yaşanmıyor. Yapışkan (Koheziv) jel teknolojisi sayesinde implant içindeki silikon yapı dağılmadan kalabiliyor." MEME BÜYÜTME AMELİYATLARINDA FARKLI TEKNİKLER Meme büyütme ameliyatlarında farklı teknikler olduğunu belirten Op. Dr. Emrah Aslan, şunları anlattı: "Meme büyütme ameliyatlarında en sık kullanılan teknik, meme alt kısmının göğüs kafesine kavuştuğu bölgenin hafif üzerine yapılan meme altı kesisi veya meme başının çevresindeki koyu renkli derinin (Areola) alt sınırı boyunca yapılan yarım daire şeklindeki kesidir. Koltuk atından yapılan kesi ise teknik sebeplerle çok tercih edilmeyen bir yöntemdir.