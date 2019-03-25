Meme estetiğinde en yeni yöntemler

Özellikle meme büyütme ameliyatı dünyadaki istatistiklere göre en çok gerçekleştirilen estetik türü. Ülkemizde de ilgi hızla artıyor. Günümüzde meme büyütme ameliyatlarında kullanılan protezler artık daha uzun ömürlü hatta kalıcı. Hasta rutin kontrollerini yaptırdığında bir sorun yoksa bu protezler ömür boyu kalabiliyor. Meme büyütme ameliyatları meme protezleri ve yağ enjeksiyonları olmak üzere iki şekilde yapılıyor. Gerek dünyada gerekse ülkemizde en çok tercih edileni meme protezleri ile meme büyütme ameliyatı. Yağ enjeksiyonlarında ise memeyi istenen volüme getirebilmek için birkaç seans uygulanıyor. Bu seanslar arası yaklaşık 3-4 ay oluyor ve A cup seviyesindeki meme B-C kup seviyesine yani istenilen seviyeye getiriliyor. Artık günümüzde bu iki yöntem kombine de edilebiliyor; yani hem hastanın memesine protez konuluyor hem de aynı ameliyatta yağ enjeksiyonu ile daha doğal görünüm kazandırılıyor. KÜÇÜK KESİLERLE İŞLEM YAPILABİLİYOR

Endoskopik işlemle de daha küçük kesiler mümkün. Prof. Dr. Şükrü Yazar “Meme büyütme ameliyatlarında daha küçük kesilerle endoskopik olarak bu işlemleri yapabiliyoruz. Yani robotik cerrahi kullanarak protez koyuyoruz. Özel optik ışıklarla, küçük kesilerle (2-4 cm) meme kıvrımının alt oluğundan ya da koltuk altından küçük kesilerle girip memeye protezleri koyabiliyoruz. Böylece hem hastanede kalış süresi azalıyor, hem daha hızlı iyileşme sağlanıyor” diyor.

ÇARESİZ DEĞİLSİNİZ

Günümüzde birçok kadın sarkmış, küçülmüş ve içi boşalmış bir meme görünümüyle karşı karşıya. Ancak gerek kadınların sosyal ve ekonomik hayatın içerisinde daha fazla yer almaları, gerekse bu tür ameliyatlara ulaşılabilirliğin artması ile hekimlere başvurular artıyor. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, eğer memenin volümü, boyutları yeterliyse sadece memenin sarkan dokusunun yukarıya, olması gereken yere çekildiğini belirterek “Memeyi hem topluyoruz hem de olması gereken yere meme dokusunu getiriyoruz. Ayrıca volümü artırmak için de protez yerleştiriyoruz” diyor. Kişinin vücuduna göre yapısına karar verilen protezler iki ana grupta toplanıyor. İçi tuzlu suyla doldurulan protezler sert olduğundun tercih edilmezken, içi silikon jelle dolu olan protezler tercih ediliyor.