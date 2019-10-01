Meme kanseri belirtileri nelerdir? İşte 7 önemli meme kanseri belirtisi

Memorial Diyarbakır Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nden Op. Dr. Hakan Meral, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık ayı nedeniyle meme kanseri, belirtileri ve tedavisi hakkında bilgi verdi. AİLESİNDE MEME KANSERİ OLANLAR DİKKAT Meme kanseri riskini en aza indirmek için hastalığa neden olan değiştirilebilir risk faktörlerinin ortadan kaldırılması gerekir. Hormonlu gıdalardan ve özellikle yağlı yiyeceklerden uzak durmak, ilk doğumu 25 yaşından önce yapmak ve emzirmeye özen göstermek, alkol ve sigara kullanmamak meme kanseri riskini azaltan önemli faktörlerdir. Son dönemlerde soya izoflavanlarının östrojene benzer etkileri meme kanseri ile ilişkili olabileceği deneysel çalışmalarda ortaya koyulmuştur.Ayrıca A, C, E vitaminleri ile beta karotenin, likopenin ve antioksidanların yetersiz olması meme kanseri riskini artırabilir. Özellikle 50 yaş üstü kadınlar bu vitamin ve besinlere karşı dikkatli olmalıdır. Ayrıca bu kanser türünde genetik yatkınlık da çok önemli bir faktördür. Özellikle annesi ve kız kardeşi meme kanserine yakalanmış olan kadınlar risk grubunda olduklarını bilmeli, düzenli şekilde doktor kontrolünde olmalı ve bu kontrolleri ihmal etmemeli, meme kanseri belirtilerini de bilmelidir.

MEME KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR? MEME KANSERİYLE GELEN ŞİKAYETLER Memede veya koltukaltında ele gelen kitle

Meme başında kanlı veya şeffaf renkli akıntı

Meme başında içe doğru çekilme, çökme veya şekil bozukluğu

Meme başı derisinde soyulma, kabuklanma

Meme cildinde yara veya kızarıklık

Meme cildinde ödem, şişlik ve içe doğru çekintiler olması

Memede büyüme, şekil bozukluğu veya asimetri ya da renginde değişiklik TEDAVİ SÜRECİNE HASTA DA DAHİL EDİLMELİ Günümüzde meme kanseri vakaları artmakla birlikte tedavideki önemli gelişmeler de yaşam oranlarını artırmaktadır. Erken dönemde teşhis edilen meme kanseri vakaları, günümüzde tamamen tedavi edilebilmekte ve hasta kanserden kurtulmaktadır. Kanser tanısı konulan hastalar; sosyal yaşamdan kopmamaları, morallerini yüksek tutmaları ve tedavi sürecinde yaşanabilecek sıkıntıları en aza indirecek önlemler açısından bilgilendirilmelidir. Hastaların günlük yaşamlarına devam etmelerini sağlamak, tedavi sürecinin olumlu sonuçlanması için oldukça önemlidir.