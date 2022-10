Meme kanserinde "Kontrol Senin Elinde" etkinliği

İSTANBUL (AA) - Meme kanseri farkındalık ayı kapsamında Yeni Yüzyıl Üniversitesi (YYÜ) Gaziosmanpaşa Hastanesinde "Kontrol Senin Elinde" etkinliği düzenlendi.

Meme kanseri farkındalığına dikkat çekmek için düzenlenen etkinlikte bir araya gelen uzman isimler, meme kanseri tanı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

YYÜ Gaziosmanpaşa Hastanesi Meme Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Deniz Böler, meme kanseri riskinin yaşla birlikte arttığına dikkati çekti. 80 yaşına ulaşan her 8 kadından birinin meme kanseri teşhisi aldığını ifade eden Böler, erken evrede meme kanserinin çok başarılı bir şekilde tedavi edildiğini, bu oranın yüzde 90'ın üzerinde olduğunu dile getirdi.

Yaşam tarzının kansere yakalanma açısından önemli olduğunu vurgulayan Böler, "Spor yaparak ve normal kiloda kalarak meme kanseri riskini yüzde 30 azaltabiliyorsunuz. Özellikle menopozdan sonra alınan her 10 kilo, meme kanseri riskini artıyor. Menopoz sonrası kadınların kilo almasını istemiyoruz. Sağlıklı beslenmek çok önemli. Organik beslenme, bitkisel destekler gibi değil. Dünyada çok ciddi bir D vitamini eksikliği var. Bunun yanı sıra A ve C vitamininden zengin beslenmek, her türlü kanser türünü azalttığını biliyoruz." diye konuştu.

Rutin muayene ve kendi kendini muayenenin önemli olduğunu belirten Böler, kadınların ayda bir kere ayna karşısına geçerek kendi kendini muayene yapması gerektiğini, bir anormallik fark edilmesi durumunda doktora başvurulmasını istedi.

Doktor öğretim üyesi Derya Turan Bayırlı, meme kanserinde erken teşhisin önemine değinerek, "Uluslararası Kanser Araştırma Merkezi verilerine göre tüm dünyada kadınlarda en sık görülen kanser türü meme kanseri. Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanma riski taşıyor. Kadınların kendi kendine meme kontrolü yapması teşhiste en önemli muayene biçimi." ifadelerini kullandı.