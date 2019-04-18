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Meme küçültme ameliyatı yaptıran kadınlar kabusu yaşadı!

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YAŞAM  | 18.04.2019 15:00 | Son Güncelleme

İzmir'de, Ümran Ayaz (40) ve Tülay Çığır Keskinkılıç (53), bel ağrısı ve boyun fıtığı şikayetlerine neden olduğu için doktor S.A.K.'ye meme küçültme ameliyatı oldu. Farklı zamanlarda ameliyat edilen kadınlar, memelerinin şeklinin bozulmasının yanı sıra büyük acılar yaşadı. Şikayetçi olmamaları için doktor tarafından tehdit edildiğini öne süren kadınlardan Keskinkılıç, "Göğsümün içinde doku kaybı vardı. 1,5 yıl çekmediğim acı kalmadı, psikolojim bozuldu, ev huzurum kalmadı" dedi.

Meme küçültme ameliyatı yaptıran kadınlar kabusu yaşadı!

Memelerindeki büyüklük, şekil bozukluğu ve sarkma nedeniyle bel ağrısı yaşayan ve boyun fıtığı olan Tülay Çığır Keskinkılıç, 1,5 yıl önce gittiği özel hastanede plastik ve estetik cerrahi doktoru S.A.K. tarafından kontrol edildi. Mamografisi çekilmeden, hiçbir hazırlık yapılmadan ertesi gün ameliyat edilen Keskinkılıç, meme küçültme operasyonu sonrası taburcu edildi. Evinde dinlenen Keskinkılıç, ağrılarının geçmemesi ve memelerinin birinden kötü koku gelmesi üzerine yeniden aynı doktora kontrole gitti. Doktoru S.A.K.,süt bezi oluşmasının doku kaybına ve çürümeye neden olduğunu söylediği Keskinkılıç'ı aynı gün ikinci kez ameliyata aldı. Memenin içinde doku kaybı meydana gelen bölge, kesildi. Bu da meme içinde büyük boşluğa yol açtı.

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"İNTİHAR ETMEYİ BİLE DÜŞÜNDÜM"

Özel ilaçlanmış tamponları bu bölgeye günde 2 kez büyük acılar içinde sokmak zorunda kaldığını anlatan Tülay Çığır Keskinkılıç, "O acıyı anlatamam. Bu olaydan sonra yaşadığım acının yanında bir de psikolojim bozuldu. Çünkü biz kadınlar, görünüşümüze önem veririz ama ben aynaya baktığım zaman kendimden nefret etmeye başladım. Ev huzurum kalmadı, yaşadıklarımdan dolayı hayata küstüm, evden çıkamadım hatta intihar etmeyi bile düşündüm. 1,5 yıl süren ağır biri tedaviden sonra şimdi acı çekmiyorum ama tabi ki göğüslerimin görüntüsü çok kötü bir hal aldı" dedi.

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"BENİ KORKUTTU"

Kendi yaşadıklarının kadınlara örnek olmasını da istediğini dile getiren Keskinkılıç, "Ben yaşadığım sağlık sorunlarından dolayı ameliyata karar verdim. Bu bile yaşadıklarımın yanında bir de çevremden tepki görmeme neden oldu ama kadınlarımız eğer benim gibi sağlık sorunu yaşamıyorsa meme estetiği yaptırmasınlar. Ya da yaptıracaklarsa da lütfen iyi araştırsınlar sonrasında benim yaşadıklarımı yaşamalarını istemiyorum. Ben bunları yaşayıp da doktora dava açacağımı söylediğim zaman bana ablasının avukat olduğunu, bir şey elde edemeyeceğimi, suçunun olmadığını hatta kendisinin benden tazminat almaya hak kazanacağını söyleyip, beni korkuttu. Ben de zaten yaşadığım psikolojik sorundan dolayı hukuk mücadelesi veremedim ama artık vereceğim ve yaşadıklarımın hukuk yoluyla hesabını soracağım" diye konuştu.

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ÜMRAN ÖĞRETMEN DE DOKTOR KURBANI

İzmir'de, özel okulda öğretmenlik yapan Ümran Ayvaz da doktor S.A.K. yüzünden aynı sorunları yaşadığını anlattı. Ayvaz, internet üzerinden yaptığı araştırmalar sonucu bulduğu doktor S.A.K.'ye meme küçültme ve dikleştirme operasyonu yaptırdığını söyledi. Ameliyattan sonra dikişleri patlayan Ayvaz, memelerinde enfeksiyon nedeniyle yaralar çıktığını kaydetti. Ümran Ayvaz da doktorun kendisine facia yaşattığını, başka kadınları uyarmak adına da mücadele ettiğini dile getirdi.

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SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Tülay Çığır Keskinkılıç ile Ümran Ayaz, doktor S.A.K. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu, avukatları ceza davası açtı. Keskinkılıç ve Ayaz, daha sonra tazminat davası açacaklarını da söyledi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
izmir meme küçültme ameliyat

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