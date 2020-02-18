Memet Ali Alabora'nın eşi Pınar Öğün'den 'Gezi Davası' kararıyla ilgili ilk paylaşım

Silivri'de görülen Gezi davasında İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi bugün kararını açıkladı. Mahkeme, Gezi davasında tutuklu Osman Kavala'nın tahliyesine karar verirken, tüm sanıkların da beraatına hükmetti. Mahkeme, yurt dışındaki sanıkların dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

"7 YIL AKIYO GÖZLERİMDEN..."

Gezi Davası'nın sanıkları arasında yer alan ve Galler'de yaşayan oyuncu Memet Ali Albora'nın eşi oyuncu Pınar Öğün ise, mahkemenin kararından sonra, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

Pınar Öğün, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "7 yıl akıyo gözlerimden... Durmuyor. Geçmiş olsun diyen, içinden geçiren herkese sarılıyorum" diye belirtti.





