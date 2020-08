Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen 2 nolu şube başkanından asılsız ithamlara sert tepki

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen 2 nolu şube başkanı Mustafa Karataş, öğretmenler hakkındaki asılsız ithamlara sert tepki gösterdi.

Pandemi Sürecinin uzaması ve hali hazırda vaka sayılarının azalma yerine günlük aynı seviyelerde seyretmesi hayatın birçok alanında olduğu gibi Eğitim-Öğretim alanında da sonuçları itibariyle etkili olduğunu dile getiren Karataş, “Mart ayından itibaren Eğitim-Öğretime verilen ara ve 2020-2021 Yılında,Eğitim Öğretimin örgün mü yoksa uzaktan online mı devam edip etmeyeceği konusunda Milli Eğitim Bakanlığının henüz netleşmiş bir yol haritası mevcut değildir.Her ne kadar Sayın Bakanımızın 4 alternatifli bir çalışmanın hazır olduğunu söylese de netleşen bir durumun olmadığını biliyoruz” dedi.

Okulların kapalı tutulması, öğrencinin okula gelememesi, ders yapılmaması öğretmenlerin ve eğitimcilerin suçu imiş gibi Öğretmenler ve Eğitim çalışanları eleştiri oklarına hedef edildiğini ve acımasız eleştirire maruz kaldıklarını anlatan Karataş, “Türkiye Cumhuriyetinin her kurumunda çalışan fedakar ve cefakar çalışanları gibi Öğretmenler, akademisyenler ve bu kurumların diğer çalışanları kazandıklarını helal etmek ve ailelerine helal lokma yedirmek için samimi, gayret içinde ve en üst düzey performansla görevlerini ifa ediyorlar. Sürecin şartlarını ileri sürerek öğretmenlerin ve akademisyenlerin işe gitmeden çatır çatır maaşlarını alıp yemek istediklerini ileri sürmek, hatta sağlıkçılar ölsün, Emniyet çalışanları ve diğer kurumlarda çalışanlar her türlü risk altında çalışsın ama okullar açılmasın biz tatili sahillerde keyifle geçirelim diye düşünecek ve bunu ifade edecek bir aymazlığın içinde olduklarını söylemek, öğretmenlere ve akademisyenlere hakarettir, iftiradır. hakkaniyeti ketmetmektir. Ayrıca farklı kurum çalışanları arasına nifak tohumları ekmektir.

Erzurum’da en fazla üyesi olan bir Sendikanın Şube Başkanı olarak, bir milyonluk bir eğitim ordusu hakkında her ne kadar kısmi muaf tutmalar yaparak da olsa hiç kimsenin öğretmenleri ve akademisyenleri nefsi hesaplar üzere kimsenin itham etme hakkı yoktur” diye konuştu.