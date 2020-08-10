YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen 2 nolu şube başkanından asılsız ithamlara sert tepki

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen 2 nolu şube başkanından asılsız ithamlara sert tepki

ERZURUM HABERLERİ  | 10.08.2020 12:45 | Son Güncelleme

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen 2 nolu şube başkanı Mustafa Karataş, öğretmenler hakkındaki asılsız ithamlara sert tepki gösterdi.Pandemi Sürecinin uzaması ve hali hazırda vaka sayılarının azalma yerine günlük aynı seviyelerde seyretmesi hayatın birçok alanında olduğu gibi Eğitim-Öğretim alanında da sonuçları itibariyle etkili olduğunu dile getiren Karataş, “Mart ayından itibaren Eğitim-Öğretime verilen ara ve 2020-2021 Yılında,Eğitim Öğretimin örgün mü yoksa uzaktan online mı devam edip etmeyeceği konusunda Milli Eğitim Bakanlığının henüz netleşmiş bir yol haritası mevcut değildir.Her ne kadar Sayın Bakanımızın 4 alternatifli bir çalışmanın hazır olduğunu söylese de netleşen bir durumun olmadığını biliyoruz” dedi.Okulların kapalı tutulması, öğrencinin okula gelememesi, ders yapılmaması öğretmenlerin ve eğitimcilerin suçu imiş gibi Öğretmenler ve Eğitim çalışanları eleştiri oklarına hedef edildiğini ve acımasız eleştirire maruz kaldıklarını anlatan Karataş, “Türkiye Cumhuriyetinin her kurumunda çalışan fedakar ve cefakar çalışanları gibi Öğretmenler, akademisyenler ve bu kurumların diğer çalışanları kazandıklarını helal etmek ve ailelerine helal lokma yedirmek için samimi, gayret içinde ve en üst düzey performansla görevlerini ifa ediyorlar.

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen 2 nolu şube başkanından asılsız ithamlara sert tepki

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen 2 nolu şube başkanı Mustafa Karataş, öğretmenler hakkındaki asılsız ithamlara sert tepki gösterdi.
Pandemi Sürecinin uzaması ve hali hazırda vaka sayılarının azalma yerine günlük aynı seviyelerde seyretmesi hayatın birçok alanında olduğu gibi Eğitim-Öğretim alanında da sonuçları itibariyle etkili olduğunu dile getiren Karataş, “Mart ayından itibaren Eğitim-Öğretime verilen ara ve 2020-2021 Yılında,Eğitim Öğretimin örgün mü yoksa uzaktan online mı devam edip etmeyeceği konusunda Milli Eğitim Bakanlığının henüz netleşmiş bir yol haritası mevcut değildir.Her ne kadar Sayın Bakanımızın 4 alternatifli bir çalışmanın hazır olduğunu söylese de netleşen bir durumun olmadığını biliyoruz” dedi.
Okulların kapalı tutulması, öğrencinin okula gelememesi, ders yapılmaması öğretmenlerin ve eğitimcilerin suçu imiş gibi Öğretmenler ve Eğitim çalışanları eleştiri oklarına hedef edildiğini ve acımasız eleştirire maruz kaldıklarını anlatan Karataş, “Türkiye Cumhuriyetinin her kurumunda çalışan fedakar ve cefakar çalışanları gibi Öğretmenler, akademisyenler ve bu kurumların diğer çalışanları kazandıklarını helal etmek ve ailelerine helal lokma yedirmek için samimi, gayret içinde ve en üst düzey performansla görevlerini ifa ediyorlar. Sürecin şartlarını ileri sürerek öğretmenlerin ve akademisyenlerin işe gitmeden çatır çatır maaşlarını alıp yemek istediklerini ileri sürmek, hatta sağlıkçılar ölsün, Emniyet çalışanları ve diğer kurumlarda çalışanlar her türlü risk altında çalışsın ama okullar açılmasın biz tatili sahillerde keyifle geçirelim diye düşünecek ve bunu ifade edecek bir aymazlığın içinde olduklarını söylemek, öğretmenlere ve akademisyenlere hakarettir, iftiradır. hakkaniyeti ketmetmektir. Ayrıca farklı kurum çalışanları arasına nifak tohumları ekmektir.
Erzurum’da en fazla üyesi olan bir Sendikanın Şube Başkanı olarak, bir milyonluk bir eğitim ordusu hakkında her ne kadar kısmi muaf tutmalar yaparak da olsa hiç kimsenin öğretmenleri ve akademisyenleri nefsi hesaplar üzere kimsenin itham etme hakkı yoktur” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya'daki orman yangınlarının yıldırım düşmesinden çıktığı belirlendi

Kütahya'daki orman yangınlarının yıldırım düşmesinden çıktığı belirlendi

Attığını vuran 400 sporcu Tokat’ta buluştu

Attığını vuran 400 sporcu Tokat’ta buluştu

Alpu yaylası alt yapı bekliyor

Alpu yaylası alt yapı bekliyor

Suruç'ta sokaklar grafitiyle renkleniyor

Suruç'ta sokaklar grafitiyle renkleniyor

Adana’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Adana’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Serinlemek için girdiği leğende boğuluyordu

Serinlemek için girdiği leğende boğuluyordu

Erzurum Namaz Vakitleri 10 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:38
Sabah
05:15
Öğle
12:25
İkindi
16:15
Akşam
19:26
Yatsı
20:56

Erzurum Nöbetçi Eczaneler10 Ağustos Pazartesi

Sefa Eczanesi
Palandoken
Uçar Eczanesi
Yakutiye
Kongre Eczanesi
Yakutiye
Şenol Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

GÜNCELLEME - Gri listede aranan terörist Erzurum'da etkisiz hale getirildi

GÜNCELLEME - Gri listede aranan terörist Erzurum'da etkisiz hale getirildi

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Erzurum Kurumsal Kent Kimliği Logosu Tanıtıldı

Erzurum Kurumsal Kent Kimliği Logosu Tanıtıldı

Gelin Adayının Itibarı Kurbanlık Gelin Koçu

Gelin Adayının Itibarı Kurbanlık Gelin Koçu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.