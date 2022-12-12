Menajeri resmen açıkladı! Yunus Akgün sonrası gözler ona dönmüştü, Kerem Aktürkoğlu'ndan ayrılık sinyali

Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'da transfer hareketliliği de hız kazanmış durumda. Geçtiğimiz günlerde ilk transferini Yunus Akgün ile yapan Sarı-Kırmızılılar, genç oyuncunun sözleşmesini 4 yıllığına uzatmıştı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından gözler yönetimin, sözleşmesini yenilemeyi düşündüğü bir diğer isim olan Kerem Aktürkoğlu'na dönerken, yıldız oyuncunun menajeri Erkan Söğüt'ten dikkat çeken açıklamalar geldi.

"AVRUPA'DA OYNAMAYI DÜŞÜNÜYOR"

Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt "Şu ana kadar Napoli'den benimle kimse iletişime geçmedi. Şartlar, kulüp ve oyuncu tarafından uygun olduğunda Kerem, Avrupa'da oynamayı kesinlikle düşünüyor.

"NAPOLI'NİN İHTİYACI OLACAK"

Kerem, gerçekten 'büyücü'. Gol sevinciyle de bir marka haline geldi. Lozano ayrılırsa Napoli'nin onun gibi bir oyuncuya ihtiyacı olacak. Kerem, Galatasaray'da çok mutlu. Daha düşük bir ligden geliyor ama iyi performanslarla milli takıma kadar yükseldi. Galatasaray'da sözleşmesi var ve gelişmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

