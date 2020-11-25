Menajerimi Ara 14. yeni bölüme Ozan Dolunay'ın ifşa krizi damga vuracak!

Oyuncuların sürekli göz önünde olmalarının hayatlarını nasıl etkilediğini anlatan, menajerlerin bu durumun yarattığı krizleri çözmek için neler yaptığını gösteren 'Menajerimi Ara'nın yeni bölümüne Ozan Dolunay konuk oluyor.

OZAN DOLUNAY'IN BAŞI DERDE GİRİYOR!

Feris'in oyuncusu olarak diziye konuk olan Dolunay'ın başı sosyal medyada mesajlaştığı bir kadınla derde giriyor.

Mesajlarının ifşa edilmesi korkusuyla Feris'ten yardım isteyen Dolunay'ın başına gelenler bir yandan da başka krizlerin çözülmesine yardımcı olacak.

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Burak Tozkoparan ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun buluştuğu 'Menajerimi Ara' her pazar akşamı saat 20.00'de eğlenceli bir dünyanın perde arkasını StarTV'de izleyiciyle buluşturuyor.

