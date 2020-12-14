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Menajerimi Ara 17. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Serkan ve Kıraç arasında yüzleşme

14.12.2020 22:13 | Son Güncelleme:
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Star TV'de ekrana gelen Menajerimi Ara dizisinin 17. yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Menajerimi Ara yeni bölümde Serkan'ın Kıraç'ı geçmişte yaşadıkları bir olayla yüzleştirmesi dikkat çekiyor. Sahnedeki diyaloglar Serkan'ın dönüşünden bu yana Kıraç'la arasındaki gerginliğin ipuçlarını verdi.

Menajerlerin hayatlarını tüm gerçekliğiyle gözler önüne seren Menajerimi Ara'nın Melis Birkan, Ushan Çakır ve Sahra Şaş''ın konuk olduğu 16. bölümü pazar akşamı ekranlara geldi. Menajerimi Ara'nın 20 Aralık Pazar akşamı ekrana gelecek olan 17. yeni bölümünden de ön izleme sahnesi yayınlandı.

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MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin 16. bölümüne Melis Birkan ve Ushan Çakır'ın ilişki krizi damga vururken, Leyla'nın (Pınar Ünsal) Kıraç'la konuşmak için Ego Ajans'a yaptığı sürpriz ziyaret Dicle'yi Gülin (Gamze Karaduman) karşısında çaresiz bıraktı. Kıraç'ın babası olduğu gerçeğini Gülin'e söylememek için çok daha büyük bir yalan söylemek zorunda kalan Dicle'nin bu işten nasıl sıyrılacağı ise gizemini koruyor.

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Öte yandan, sektörde hakkında Nejat'la (Ozan Ayhan) sevgili olduğu için Emir'e (Burak Tozkoparan) iltimas geçtiği dedikodusu yayılan Feris (Canan Ergüder) kendisini savunurken, Nejat'ı bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı ve onu bu sefer gerçekten kaybetti. Yeni bölümden yayınlanan ön izleme sahnesinde ise başından beri yıldızları barışmayan ve Beren'in (Yaprak Medine) Serkan'ın oyuncusu olmasının ardından aralarındaki savaşı resmi olarak başlatan Kıraç ve Serkan yüzleşti. Serkan'ın Kıraç'a geçmişte beraber yaptıkları bir Altın Portakal ziyaretinden ve Kıraç'ın kimsenin öğrenmesini istemediği bir sırrı olduğundan bahsetmesi Kıraç'ı huzursuz etti.

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Oyuncu kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Burak Tozkoparan ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun bir araya geldiği 'Menajerimi Ara' eğlenceli hikayesiyle her pazar akşamı saat 20.00'de Star TV'de izleyiciyle buluşuyor.

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