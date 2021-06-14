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Menajerimi Ara 42. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Ceyda, Kıraç'ı kıskanıyor!

14.06.2021 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın 42. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı. Dizinin son bölümünde Beste Bereket, Dinçer Güner ve Fatih Ürek konuk oyuncu olarak seyirci karşısına çıktı. Menajerimi Ara'nın yayınlanan ön izleme sahnesinde Ceyda, Kıraç'ın Gülin'e (Gamze Karaduman) karşı olan samimi tavrını kıskanıyor.

Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Özge Borak ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun bir araya geldiği Menajerimi Ara dizisi 20 Haziran Pazar akşamı yeni bölümüyle Star TV'de olacak.

Dizinin son bölümünde Ceyda'ya (Özge Borak) karşı birlik olup savaş açmaya karar veren Kıraç (Barış Falay), Çınar (Fatih Artman) ve Peride (Ayşenil Şamlıoğlu); Feris ile Dicle'nin (Ahsen Eroğlu) oyuncularını Ceyda'ya kaptırmamak için harekete geçti. Ceyda'nın Barış'ın menajeri olmak için yaptığı son hamle ise nefeslerin tutulmasına sebep oldu.

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ekranların sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın son bölümünde Beste Bereket, Dinçer Güner ve Fatih Ürek'i ağırladığı bölümü izleyiciyle buluştu. Dicle'nin kovulduğu haberi, Ego Ajans'a bomba gibi düştü.

Bunun üzerine Kıraç da ajansı terk etmeye kalktı. Kıraç'ın gitmesine engel olan Çınar ve Peride, Ceyda'ya karşı savaşmayı teklif etti. Yanlarına Emrah (Semi Sırtıkkızıl) ve Gülin'i de alarak Ceyda'yı devirmenin yollarını arayan üç menajer, işe Feris ve Dicle'nin oyuncularını bölüşmekle başladı. Çınar, Beste Bereket'e menajeri olmayı teklif ederken Bereket, bu kararın doğruluğunu astrolog Dinçer Güner'le paylaşmak istedi ve Çınar'ı da peşinden sürükledi.

Öte yandan Kıraç, efsane sanatçı Fatih Ürek'in menajerliğini üstlenmek için yaptığı görüşmelerin işe yaradığına eminken Ürek'in kararıyla büyük bir şok yaşadı. Bununla beraber işini kaybeden Dicle, farklı ajanslardan iş teklifleri almaya başladı. Araları bozuk olmasına rağmen Barış (Deniz Can Aktaş), sevgilisini zor zamanlarında yalnız bırakmadı. Otelci adamla başı dertten kurtulmayan Barış'ın imdadına ise Ceyda yetişti ve onun menajerliğini kabul etmesi karşılığında borcunu kapatabileceğini söyledi.

Kendisine açılan savaşın farkında olan ve geri adım atmamakta kararlı olan Ceyda'nın bu hamlesi, Ego Ajans'taki tüm dengelerin değişeceğinin habercisi oldu. Dizinin hemen ardından yayınlanan ön izleme sahnesinde başardıkları işi asistanı Gülin'le kutlayan Kıraç, Ceyda'nın soğuk bakışlarıyla karşı karşıya kalıyor. Ceyda, Kıraç'ın Gülin'e karşı olan samimi tavrını kıskanırken Kıraç ise Ceyda'nın rahatsızlığını farkına varıp ona karşı nispet yapıyor.


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Star TV Menajerimi Ara dizisi
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