Menajerimi Ara 42. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Ceyda, Kıraç'ı kıskanıyor!

Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Özge Borak ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun bir araya geldiği Menajerimi Ara dizisi 20 Haziran Pazar akşamı yeni bölümüyle Star TV'de olacak.

Dizinin son bölümünde Ceyda'ya (Özge Borak) karşı birlik olup savaş açmaya karar veren Kıraç (Barış Falay), Çınar (Fatih Artman) ve Peride (Ayşenil Şamlıoğlu); Feris ile Dicle'nin (Ahsen Eroğlu) oyuncularını Ceyda'ya kaptırmamak için harekete geçti. Ceyda'nın Barış'ın menajeri olmak için yaptığı son hamle ise nefeslerin tutulmasına sebep oldu.

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ekranların sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın son bölümünde Beste Bereket, Dinçer Güner ve Fatih Ürek'i ağırladığı bölümü izleyiciyle buluştu. Dicle'nin kovulduğu haberi, Ego Ajans'a bomba gibi düştü.

Bunun üzerine Kıraç da ajansı terk etmeye kalktı. Kıraç'ın gitmesine engel olan Çınar ve Peride, Ceyda'ya karşı savaşmayı teklif etti. Yanlarına Emrah (Semi Sırtıkkızıl) ve Gülin'i de alarak Ceyda'yı devirmenin yollarını arayan üç menajer, işe Feris ve Dicle'nin oyuncularını bölüşmekle başladı. Çınar, Beste Bereket'e menajeri olmayı teklif ederken Bereket, bu kararın doğruluğunu astrolog Dinçer Güner'le paylaşmak istedi ve Çınar'ı da peşinden sürükledi.