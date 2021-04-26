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Menajerimi Ara'da Feris ve Serkan'a veda! Menajerimi Ara'dan ayrılan Canan Ergüder ile Serhat Teoman'dan veda paylaşımları

26.04.2021 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin sevilen Menajerimi Ara'nın 35. son bölümünde iki ayrılık birden yaşandı. Meme kanserine yakalanan ünlü oyuncu Canan Ergüder diziye veda etti. Serkan rolünü canlandıran Serhat Teoman da son bölümle birlikte diziden ayrıldı. Menajerimi Ara dizisinden ise Canan Ergüder ile Serhat Teoman için bir veda klibi paylaşıldı. Dizide Feris karakterini canlandıran Canan Ergüder ise Instagram'dan yaptığı veda paylaşımı yaptı.

Meme kanserine yakalanan ünlü oyuncu Canan Ergüder, başrolünü oynadığı Menajerimi Ara dizisinin son çekim gününden çektirdiği fotoğrafları paylaşarak, diziye veda etti. Kemoterapi tedavisine devam eden sanatçı, Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Serhat Teoman ve ekiple çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı. Dizide ayrıca Serkan rolünü canlandıran Serhat Teoman da veda etti.

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"BAZEN YOL BEKLENMEDİK VİRAJ ALABİLİYOR"

Ergüder yaptığı paylaşıma, "Bazen izlediğimiz yol beklenmedik bir viraj alabiliyor. Önemli olan fazla sarsılmadan yolla beraber akabilmek. Bildiğiniz gibi sağlık sebeplerinden dolayı işime bir süreliğine ara veriyorum. Bu gece Menajerimi Ara'da oynadığım son bölüm olacak. Feris Dikmen'e zamansız veda etmek bana zor gelse de onu oynayabilmiş olmak benim için büyük bir zevkti" notunu düştü.

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Herkese teşekkür eden Ergüder, "Feris'i oynamama vesile olan Ay Yapım ve Star TV'ye, bana bu süreçte yol gösteren yönetmenlerim Ali Bilgin, Deniz Çelebi Dikilitaş ve Elif Turgay'a ve bana bir harita veren Dix Pour Cent dizisi yanı sıra Yelda Eroglu, Yesim Çıtak, Ekin Atalar'a, ekranda beni muhteşem gösteren başta Selim Demiratar olmak üzere tüm kamera arkası ekibime, beraber oynarken paslaşmaktan büyük zevk aldığım tüm oyuncu arkadaşlarıma ve bana partnerliğiyle örnek olan Serhat Teoman 'a sonsuz teşekkür ederim" dedi.

SERHAT TEOMAN'DAN VEDA MESAJI

Canan Ergüder'le birlikte diziye veda eden Serhat Teoman da Instagram'dan paylaşım yaptı.

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Setteki son gününde çekilen kareleri paylaşan Teoman , "Evren hikayelerden oluşmuştur, atomlardan değil. Anlatması en güzel hikayelerdendi benim için. Böylesine zor zamanlarda Menajerimi Ara’ya elini, emeğini, sesini, nefesini büyük bir özveri ve sevgiyle koyan tüm yapım ve çekim ekibine, birlikte oynamaktan gurur duyduğum tüm meslektaşlarıma sonsuz teşekkürlerim ve sevgilerimle!
Başka hikayelerde buluşmak üzere" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Meme kanseri Menajerimi Ara dizisi Canan Ergüder
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