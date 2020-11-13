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Menajerimi Ara dizisinde İbo Show heyecanı! Menajerimi Ara 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

13.11.2020 21:23 | Son Güncelleme:
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Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara, 13. bölümüyle 15 Kasım Pazar akşamı ekrana gelecek. Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun başrollerde oynadığı Menajerimi Ara'nın yeni bölümüne şarkıcı İrem Derici konuk oluyor. Menajerimi Ara'nın 13. yeni bölümünde Ego Ajans çalışanları İbo Show heyecanı yaşıyor.

Sektörün merak edilen atmosferini ünlülerin ve menajerlerin hayatları üzerinden izleyiciye sunan Menajerimi Ara'nın 15 Kasım Pazar ekrana gelecek olan 13. bölümünde Serkan’ın dönüşünün altındaki gizli gerçeği henüz bilmeyen Ego Ajans menajerleri; Barış, Emir, Beren ve İrem Derici’nin konuk olacağı İbo Show programı için hazırlıklara başlar.

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Feris ve Kıraç, çıkabilecek bütün gerginlikleri önlemek adına ellerinden geleni yaparken, İrem Derici’nin başına gelen talihsiz olay Dicle’yi zor bir durumda bırakır.

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Emir ve Barış arasında yaşananlar artık herkesi geri dönülmez bir şekilde etkilerken, Barış bütün duygularını Dicle ile paylaşacağı büyük bir yüzleşme yaşar.

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Serkan ve Beren’in sürpriz iş birliği İbo Show öncesi her şeyi daha da içinden çıkılmaz bir hale getirir.

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Feris’in Dicle'yle ilgili öğreneceği gerçekler ise Dicle’yi şoke edecektir.

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Her bölüm konuk olacak ünlü isimlerle izleyenleri bambaşka bir dünyaya götürecek olan Menajerimi Ara, pazar günü Star’da.

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