MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Menajerimi Ara dizisinde kim hangi rolü oynuyor? İşte Menajerimi Ara oyuncuları ve rolleri

Menajerimi Ara dizisinde kim hangi rolü oynuyor? İşte Menajerimi Ara oyuncuları ve rolleri

DİZİ HABERLERİ  | 13.08.2020 02:49 | Son Güncelleme

Star’ın yeni dizisi Menajerimi Ara yakında seyirci ile buluşacak. Dizinin başrol oyuncularından; Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman ve Ayşenil Şamlıoğlu bu kez menajer oluyor. Peki Menajerimi Ara dizisinde kim hangi rolde oynuyor? İşte dünyaca ünlü dizi Call My Agent uyarlaması olan Menajerimi Ara'nın oyuncuları ve rolleri.

Menajerimi Ara dizisinde kim hangi rolü oynuyor? İşte Menajerimi Ara oyuncuları ve rolleri

Oyuncuların merak edilen ışıltılı hayatlarının arka planında neler yaşandığını anlatan Ay Yapım imzalı ‘Menajerimi Ara’, yakında Star’da başlıyor. Bugüne kadar birbirinden farklı birçok karakteri canlandıran Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman ve Ayşenil Şamlıoğlu, bu kez kendilerinin de içinde bulunduğu ünlülerin dünyasını, sektörün en önemli oyuncularını temsil eden menajerlere hayat vererek anlatacak.

‘KIRAÇ’ KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK

Farklı yapıya sahip 4 menajere hayat veren oyunculardan Barış Falay, Ego Ajans’ta kararlılığı, gücü ve inatçılığı ile dikkat çeken ‘Kıraç’ karakterini canlandıracak. Kıraç herkesten sakladığı Antalya'da yaşayan kızı Dicle'nin İstanbul'a gelip artık bu şehirde çalışmaya karar verdiğini söylemesiyle panik olur. Bir an evvel İstanbul'dan göndermeye çalıştığı Dicle'nin Kıraç'ın menajerlik yaptığı Ego Ajans'ta asistan olarak çalışmaya başlaması, Kıraç'ı büyük sırrının ortaya çıkma ihtimaliyle karşı karşıya getirir.

‘FERİS’ KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK

Canan Ergüder, bağımsızlığına düşkün, özgüveni yüksek, kariyeri hayatta her şeyin önünde olmasına rağmen bir yandan da çocuk doğurup, aile kurmak isteyen sert bir menajer olan ‘Feris’ karakteriyle izleyici karşısında olacak.

‘ÇINAR’ KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK

Ajansın bohem menajeri ‘Çınar’a ise yetenekli oyuncu Fatih Artman can verecek. Duygusallığı ile ön plana çıkan ‘Çınar’, bu özelliğiyle ajansta oyuncular adına sık sık zor kararlar verme eşiğinde olacak.

‘PERİDE’ KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK

Ego Ajans’ın emektar menajeri ‘Peride’ karakterine hayat veren usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu ise kıvrak zekâsı ve yaşanmışlıklarıyla zor zamanlarda ajansı bir arada tutmak için elinden geleni yapacak.

Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak’ın kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu, hikayesiyle seyirciyi içine alacak ‘Menajerimi Ara’nın her bölümünde birçok ünlü isim de kendi kimlikleriyle diziye konuk olacak.
resimHD-120059NP

MENAJERİMİ ARA FRAGMANI

MENAJERİMİ ARA KONUSU

Oyuncuların ve menajerlerin hayatlarının görünmeyen kısımlarındaki entrikalara, savaşlara, umutlara ve hayal kırıklıklarına tanık olacağımız dizide, seyirciyi bir çok sürpriz bekliyor.

Menajerimi Ara

Senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak’ın yazdığı, başarılı birçok projeye imza atan Ali Bilgin’in yönetmen koltuğunda yer aldığı dizinin her bölümünde birçok ünlü isim kendi kimlikleriyle yer alacak.
resimHD-120116OC
‘Menajerimi Ara’ çok yakında Star’da başlıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Göz göre göre frikik verdi! Bikinisinin iplerini çözüp... Göz göre göre frikik verdi! Bikinisinin iplerini çözüp...
Sen Çal Kapımı'ya romantik anlar damga vurdu!Sen Çal Kapımı'ya romantik anlar damga vurdu!
Elon Musk hack haberi ile yeniden gündeme geldi! Elon Musk kimdir?Elon Musk hack haberi ile yeniden gündeme geldi! Elon Musk kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Sen Çal Kapımı için flaş karar!

Sen Çal Kapımı için flaş karar!

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Netflix kapanacak mı, son durumu nedir?

Netflix kapanacak mı, son durumu nedir?

Bay Yanlış'ta kıskançlık krizi!

Bay Yanlış'ta kıskançlık krizi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sen Çal Kapımı 5. bölüm izle! Eda ve Serkan'ın Antalya romantizmi! Sen Çal Kapımı 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Sen Çal Kapımı'ya romantik anlar damga vurdu!

Hande Erçel, Sen Çal Kapımı dizisinin setinde kamera arkasına geçti

Hande Erçel, Sen Çal Kapımı dizisinin setinde kamera arkasına geçti

Yasak Elma 75. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Yıldız ve Ender, cezaevinde Şahika'ya saldırıyor! Yasak Elma ne zaman başlıyor?

Yasak Elma'da ortalık fena karışıyor!

Bay Yanlış 7. bölümden yeni fragman yayınlandı! Özgür ve Ezgi'nin romantik dans sahnesi

Bay Yanlış yeni bölümde romantik anlar!

Maria ile Mustafa dizisinden ilk yayınlandı! Maria ile Mustafa konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yeni diziden ilk fragman yayınlandı!

Ramo 2. sezon fragmanı yayınlandı! Ramo ihanete mi uğruyor? Ramo dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor?

Ramo yeni sezondan çarpıcı fragman! İhanete mi uğruyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.