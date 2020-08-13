Menajerimi Ara dizisinde kim hangi rolü oynuyor? İşte Menajerimi Ara oyuncuları ve rolleri

Oyuncuların merak edilen ışıltılı hayatlarının arka planında neler yaşandığını anlatan Ay Yapım imzalı ‘Menajerimi Ara’, yakında Star’da başlıyor. Bugüne kadar birbirinden farklı birçok karakteri canlandıran Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman ve Ayşenil Şamlıoğlu, bu kez kendilerinin de içinde bulunduğu ünlülerin dünyasını, sektörün en önemli oyuncularını temsil eden menajerlere hayat vererek anlatacak.

‘KIRAÇ’ KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK

Farklı yapıya sahip 4 menajere hayat veren oyunculardan Barış Falay, Ego Ajans’ta kararlılığı, gücü ve inatçılığı ile dikkat çeken ‘Kıraç’ karakterini canlandıracak. Kıraç herkesten sakladığı Antalya'da yaşayan kızı Dicle'nin İstanbul'a gelip artık bu şehirde çalışmaya karar verdiğini söylemesiyle panik olur. Bir an evvel İstanbul'dan göndermeye çalıştığı Dicle'nin Kıraç'ın menajerlik yaptığı Ego Ajans'ta asistan olarak çalışmaya başlaması, Kıraç'ı büyük sırrının ortaya çıkma ihtimaliyle karşı karşıya getirir.

‘FERİS’ KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK

Canan Ergüder, bağımsızlığına düşkün, özgüveni yüksek, kariyeri hayatta her şeyin önünde olmasına rağmen bir yandan da çocuk doğurup, aile kurmak isteyen sert bir menajer olan ‘Feris’ karakteriyle izleyici karşısında olacak.