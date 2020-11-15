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Menajerimi Ara dizisinden sevenlerini üzen haber!

15.11.2020 14:06 | Son Güncelleme:
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Menajerimi Ara dizisinden sevenlerini üzen haber!

Call My Agent dizisinden Türkiye uyarlanan Menajerimi Ara dizisinde koronavirüs şoku yaşandı. Pozitif vakalara rastlanan dizi setinde çekimlere ara verildi. Dizinin resmi Instagram sayfasından ise sevenlerini üzen bir haber verildi.

Pazar gecelerinin sevilen dizisi Menajerimi Ara Star TV ekranlarında fırtına gibi esiyordu. Başrollerini Canan Ergüder, Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun paylaştığı Menajerimi Ara setinde koronavirüs vakalarına rastlandığı ifade edildi. Dizinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 15 Kasım Pazar günü Menajerimi Ara’nın yeni bölümünün yayınlanmayacağı belirtildi.

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Magazin kulislerinde Ay Yapım imzası taşıyan Menajerimi Ara dizisinden peş peşe koronavirüs vaka haberleri gelmeye başladığı iddia edildi. Birsen Altuntaş’ın haberine göre Ayşeniş Saşmlıoğlu’nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı gündeme bomba gibi düştü. Şamlıoğlu’nun ardından ise Ahsen Eroğlu’nun da koronavirüse yakalandığı konuşulmaya başlandı.

menajerimi ara

Menajerimi Ara dizisinden yayılan koronavirüs haberinin ardından dizinin sosyal medya hesabından açıklama geldi. Açıklamada, “Korona önlemleri kapsamında,setlerimizde rutin olarak haftalık yapılan testler sonucunda,pozitif vakalara rastlanmıştır. Karantina tedbirleri nedeniyle ‘Menajerimi Ara’ bu pazar akşamı tekrar bölümü ile ekranlarınızda olacaktır” ifadelerine yer verildi. Yapılan paylaşımda koronavirüs vakalarının görüldüğü isimlere ilişkin herhangi bir bilgi bulunmadı.

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