TREND

Menderes’te rekor yağış sonrası düden oluştu

sesamos sesamos
YAŞAM  | 18.01.2019 03:19 | Son Güncelleme

İzmir'in Menderes ilçesi kırsal Karakuyu Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde rekor yağış sonrası yeni bir düden daha meydana geldi. Şelaleyi andıran doğa olayını görüntülemek isteyen vatandaşlar çevre köylerden araçlarıyla bölgeye akın etti.

İzmir'de geçen hafta üç gün aralıksız devam eden yağışlarda metrekareye toplam 250 kilogram civarında yağmur düştü. En fazla yağış düşen bölgelerden birisi de Menderes ilçesi oldu. Rekor yağış sonrasında bölgede dikkat çeken doğa olayları da yaşandı.

Görmek için akın akın geliyorlar

Menderes'in kırsal Karakuyu Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde biriken yağmur sularının etkisiyle yer altındaki çatlaklar ortaya çıktı. Yağmur sularının bu çatlaklardan yer altına şelale şeklinde akmaya başlaması ise ilginç görüntü oluşturdu.

VATANDAŞLAR HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

VATANDAŞLAR HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ
Düden olarak bilinen bu oluşum herkesin ilgisini çekti. Arazide yeraltına akan suyun azalmasıyla, yeni bir düden daha oluştu. Şelaleyi andıran görüntüyü görmek için vatandaşlar çevre köylerden araçlarıyla bölgeye akın etti. İlginç görüntülerin oluştuğu bölgeye gelen vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çekti.
Karakuyu sakinlerinden çiftçilikle uğraşan Hasan Coşkun, "Karakuyu köyünde aşırı yağış nedeniyle geçen hafta sel olmuştu. Bu bölgede de çatlakların oluşmasıyla düdenler meydana geldi. Bugün su seviyesinin azalmasıyla ikinci bir çatlak daha oldu. Su içine akıyor. Bu suyun biz çiftçiler için yararlı olacağını düşünüyoruz" dedi.

'KÖYÜMÜZ MEŞHUR OLDU'

'KÖYÜMÜZ MEŞHUR OLDU'
Harun Gülcan Geçen de, "Yağmurlardan dolayı bu görüntü oluştu. Köyümüz de bu sayede meşhur oldu. Herkes fotoğraf çektirmek için geliyor. Biz de arkadaşlarla fotoğraf çektirmek için geldik" dedi.

'TEHLİKELİ GÖRÜNÜYOR'

'TEHLİKELİ GÖRÜNÜYOR'
Komşu köyden gelen İbrahim Kıyak ise, "Ben Gölova köyünden geliyorum. Bu çatlağı ve akan suyu görmek için geldik. Biraz tehlikeli görünüyor" diye konuştu.
Öte yandan havadan da görüntülenen bölgede ilk oluşan düdendeki suyun çekilmesiyle çatlağın büyüklüğü ortaya çıktı. İkinci çatlakla birlikte bölgede ilginç görüntüler oluştu. (DHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir Menderes rekor yağış düden

En Çok Okunan Trend Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan da #10YearsChangelle akımına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan da #10YearsChangelle akımına katıldı

Milyonlarca telefon sahibine çok önemli uyarı!

Milyonlarca telefon sahibine çok önemli uyarı!

Bakan Soylu duyurdu! Kritik ilde kaç Suriyeli oy kullanacak?

Bakan Soylu duyurdu! Kritik ilde kaç Suriyeli oy kullanacak?

Olay yaratan cevap! 'Takımı penis boyuna göre...'

Olay yaratan cevap! 'Takımı penis boyuna göre...'

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Anlattıkları kan dondurdu! Gerdek gecesi yaşadıkları stüdyoyu şoke etti

Anlattıkları kan dondurdu! Gerdek gecesi yaşadıkları stüdyoyu şoke etti

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Kocam evde yok diyerek eve çağırdığı adama dehşeti yaşattı!

Kocam evde yok diyerek eve çağırdığı adama dehşeti yaşattı!

O Ses Türkiye'de Beyaz'ın elediği yarışmacı olay oldu!

O Ses Türkiye'de Beyaz'ın elediği yarışmacı olay oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gasptan tutuklandı! 'Dondurma yemeye gelmiştim' dedi

Böyle savunma görülmedi! 'Dondurma yemeye gelmiştim'

Kan donduran görüntüler! İş adamı kediyi sopayla dövdü

Kan donduran görüntüler! İş adamı kediyi sopayla dövdü

Işın Karaca'dan sosyal medyada taciz isyanı! 'Sen yürek mi yedin?'

Işın Karaca'yı isyan ettiren taciz! 'Sen yürek mi yedin?'

Sinop'ta barakada yaşama tutunmaya çalışıyor

'Korkuyorum, ölecek' Naylon barakada yaşam savaşı

Ne yaptın Harun Berat! Henüz 18 yaşındaydı... Böyle bulundu

Ne yaptın Harun Berat! Henüz 18 yaşındaydı... Böyle bulundu

İşte dünyanın en güzel trans bireyi Emma Ellingsen

Onu gören hayran kalıyor! İşte dünyanın en güzel trans bireyi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.