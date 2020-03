MER Kolejinin önceliği akademik başarı

MER Koleji Manisa Kampüs Müdürü Mehmet Kanca, sanata, sosyal etkinliklere ve spora önem vermekle birlikte önceliklerinin akademik başarı ve gerçek sınavlar olduğunu söyledi.

MER Koleji (Modern Eğitimin Rotası) Kampüs Kurucuları ve Kampüs yönetimi olarak sanata spora ve sosyal etkinliklere önem vermekle birlikte elbette akademik başarı ve sınavların bir gerçek olduğunu bildiklerini ve yıl boyunca tüm planlarını buna göre hazırladıklarını belirten MER Koleji Manisa Kampüs Müdürü Mehmet Kanca, "Bu planlama çerçevesinde tüm yılı kapsayacak şekilde ilkokul kademesinde her yeni dönem başında 2., 3. ve 4. sınıflara 2 tane izleme sınavı 1 tane dönem sonu sınavı olmak üzere toplam 6 sınav yapıyoruz. Yeni eğitim öğretim dönemi başında İngilizceden öğrencilerimizin seviyelerini belirlemek amacı ile 2., 3 . ve 4. sınıflara hazır bulunuşluk sınavı ortaokul kademesindeki 5. ve 6. sınıflarımıza dönem başı hazır bulunuşluk ve İngilizce seviye belirleme sınavları yapılmakta. 2 haftada bir düzenlenen LGS-SDS denemeleri ile ayda 2 sınav yapıyoruz 7. sınıf öğrencilerimize nisan ayına kadar ayda 3 tane, nisan ayından itibaren de ayda 4 tane olmak üzere LGS-SDS denemeleri yapıyoruz. Bunların dışında İngilizce seviyelerini ölçmek amacıyla 1. dönem başı, 1. dönem sonu ve 2. dönem başında olmak üzere English Online Test 1-2-3 , Cambridge Mock Exam 1-2-3 sınavları uyguluyoruz. 1. dönem Secretminds 1-2-3, 2. dönem de ’Kanguru’ olmak üzere matematik branşı özelinde yaptığımız sınavlarımızda mevcut. 8. sınıf öğrencilerimize ise ayda uygulanan 4 LGS denemesinden sonra 1 SDS olacak şekilde her hafta düzenli olarak deneme yapıyoruz. 15 Nisan’dan itibaren haftada 3 sınav olacak şekilde ayda 12 sınava çıkıyor ve deneme sınavlarının periyodunu artırıyoruz. LGS-SDS denemelerinin dışında Özdebir 1-2-3-4-5 ve TÖDER 1-2-3 olmak üzere Türkiye geneli sınavlar yapıyoruz. 2020-2021 Eğitim öğretim dönemi için yapılan planlamalarda ise Türkiye geneli yaptığımız sınav sayılarını arttırarak devam edeceğiz." dedi.

Anadolu Lisesi Kademesi tüm öğrenci gruplarında dönem başında hazır bulunuşluk sınavı uyguladıklarını da kaydeden Kanca şunları söyledi: "9., 10., 11. sınıf öğrencilerimize her ay düzenli izleme sınavları uygulamaktayız. 11. sınıflarda Özel YKS denemeleri, tüm Anadolu Lisesi öğrencilerimiz Secretminds, Mathletic, Kanguru, Özdebir ve TÖDER gibi özel uluslararası sınavlarda uyguluyoruz. 12. sınıf öğrencilerimize ise her ay düzenli dört tane YKS, TYT ve AYT denemeleri uygulamaktayız. MER Koleji ailesi olarak tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyoruz. Bilim ve teknolojinin ışığında vatanını milletini bayrağını seven geleceğin liderlerini yetiştirmek için her alanda gereken ne ise yapacağız."