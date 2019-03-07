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Merak edenler için: Kandil günü neden simit dağıtılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 07.03.2019 11:17 | Son Güncelleme

İslam inancına göre kutsal günlerden olan kandil günlerinde hem sevdiklerimize hem de kendimize kandil simidi alırız. Peki neden kandil günlerinde simit alınır merak etmiş miydiniz?

Merak edenler için: Kandil günü neden simit dağıtılır?

Önceleri kandil vakitlerinde lokma tarzı tatlı ve tuzlu yemekler hazırlanırdı. Daha sonraları ise delikli, halka şeklinde ve susamlı, tuzlu kuru pasta formunda simitler hazırlanmaya başlandı. Her mahallede komşuları, açları, sokakta kalanları doyurmak; onları bu mübarek günde zorda bırakmamak için dağıtılmaya başlanan kandil simidi bir gelenek halini aldı.

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Açta kalanları unutmamak için;

Kandil simidi zamanla Türkiye'de geleneksel olarak kandillerde dağıtılan bir yiyecek halini alır. Susamlı ve sade olarak iki farklı çeşidi hazırlanan kandil simidinin yapımında mahlep, susam veya çörek otu kullanılır. Türkiye'de özellikle kandillerde üretilmekle birlikte, çoğu pastanede her gün yapılmaktadır.

Çayla yemek de güzeldir başkalarıyla da...

Kandil günleri eve giderken pastaneden taze çıkmış kandil simidi alıp evde sıcak sıcak çayla yemek oldukça lezzetli. Kandil simidini lezzetli yapan bir başka tarif ise onu ihtiyacı olanlarla paylaşmak. Bu yüzden kandil günlerinde etrafınızdaki ihtiyaç sahibi kimseleri de unutmayın.

Kandil simidi nasıl yapılır?

Malzemeler:

• 4,5 su bardağı un
• 200 gr margarin
• 1/2 çay bardağı zeytinyağı
• 2 adet yumurta sarısı
• 2 yemek kaşığı sirke
• 1 yemek kaşığı yoğurt
• 1 yemek kaşığı toz şeker
• 1 paket kabartma tozu
• 2 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

• 1 adet yumurta beyazı
• Susam

Yapılışı:

• Geniş bir yoğurma kabına 3 su bardağı unu eleyin ve ortasına çukur açın.
• Açtığınız çukurun içine tüm malzemeyi ekleyerek ele yapışmayan bir kıvama gelinceye kadar yoğurun. Gerekirse un ilavesi yapın.
• Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın.
• Tezgâh üzerinde dileğiniz kalınlıkta yuvarlayarak simit şeklinde birleştirin.
• Kandil simitlerini önce yumurta akına sonra da susama bulayın.
• Yağlı kâğıt serdiğiniz bir fırın tepsisine 1-2 cm aralıklarla dizin. Tüm hamur bitene kadar aynı işlemi uygulayın.
• 200 °C derece önceden ısıtılmış fırında simitlerin üzeri kızarana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin.

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