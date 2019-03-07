Merak edenler için: Kandil günü neden simit dağıtılır?

Önceleri kandil vakitlerinde lokma tarzı tatlı ve tuzlu yemekler hazırlanırdı. Daha sonraları ise delikli, halka şeklinde ve susamlı, tuzlu kuru pasta formunda simitler hazırlanmaya başlandı. Her mahallede komşuları, açları, sokakta kalanları doyurmak; onları bu mübarek günde zorda bırakmamak için dağıtılmaya başlanan kandil simidi bir gelenek halini aldı.

Açta kalanları unutmamak için;

Kandil simidi zamanla Türkiye'de geleneksel olarak kandillerde dağıtılan bir yiyecek halini alır. Susamlı ve sade olarak iki farklı çeşidi hazırlanan kandil simidinin yapımında mahlep, susam veya çörek otu kullanılır. Türkiye'de özellikle kandillerde üretilmekle birlikte, çoğu pastanede her gün yapılmaktadır.

Çayla yemek de güzeldir başkalarıyla da...

Kandil günleri eve giderken pastaneden taze çıkmış kandil simidi alıp evde sıcak sıcak çayla yemek oldukça lezzetli. Kandil simidini lezzetli yapan bir başka tarif ise onu ihtiyacı olanlarla paylaşmak. Bu yüzden kandil günlerinde etrafınızdaki ihtiyaç sahibi kimseleri de unutmayın.