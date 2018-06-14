Her şeyin bir listesi olduğu gibi bu işin de bir yemek listesi var efendim :) Ne diyelim, doğru bir cinsel hayat için uymanız gereken bazı kurallar var. Dikkat etmek isteyenler için işte o liste!

Merak edenler için: Seksten önce yemeniz ve yememeniz gerekenler listesi

Her şeyin bir listesi olduğu gibi bu işin de bir yemek listesi var efendim :) Ne diyelim, doğru bir cinsel hayat için uymanız gereken bazı kurallar var. Dikkat etmek isteyenler için işte o liste!

1 / 10 Yememeniz gerekenlerden başlayalım:

2 / 10 Kola Kolanın zararları aşikar. Sadece seks öncesi değil hayatınızın hiçbir anında tüketmemenizi öneriyor uzmanlar. Ben yine de tüketenlerdenim diyorsanız bari seks öncesi içmeyin...

3 / 10 Hamburger Hamburgerin etkisi hormonlara oluyor. Metabolizmadaki enflamasyon oranının artmasına sebep olduğu için hormonların dengesini bozuyor, yemeyiniz efenim.

4 / 10 Patates kızartması Seksten önce tüketildiğinde libido düşmesine sebebiyet veriyor, halsizlik de cabası!

5 / 10 Kokteyl Tıpkı patates kızartmasında olduğu gibi kokteyl içtikten sonra da libido düşüklüğü yaşanıyor.

6 / 10 Dondurma Dondurmanın sekse zararları gayet ciddi: Yorgunluk, ufak çaplı depresyon ya da migren atağına sebebiyet verebilir, aman dikkat.

7 / 10 Sıra geldi yenmesi gerekenlere

8 / 10 Ceviz Libido artırıcı etkisi vardır. Seksten birkaç saat önce 8 adet ceviz yediğinizde deyip susuyoruz... Anladınız siz :)

9 / 10 Kabak çekirdeği Kabak çekirdeği arjinin denilen yani kadınların cinsel arzularını ve isteklerini artıran amino asitleri içerir. Bol bol çitleyiniz :)