Her şeyin bir listesi olduğu gibi bu işin de bir yemek listesi var efendim :) Ne diyelim, doğru bir cinsel hayat için uymanız gereken bazı kurallar var. Dikkat etmek isteyenler için işte o liste!
Merak edenler için: Seksten önce yemeniz ve yememeniz gerekenler listesi
Her şeyin bir listesi olduğu gibi bu işin de bir yemek listesi var efendim :) Ne diyelim, doğru bir cinsel hayat için uymanız gereken bazı kurallar var. Dikkat etmek isteyenler için işte o liste!
1 / 10
Yememeniz gerekenlerden başlayalım:
2 / 10
Kola
Kolanın zararları aşikar. Sadece seks öncesi değil hayatınızın hiçbir anında tüketmemenizi öneriyor uzmanlar. Ben yine de tüketenlerdenim diyorsanız bari seks öncesi içmeyin...
3 / 10
Hamburger
Hamburgerin etkisi hormonlara oluyor. Metabolizmadaki enflamasyon oranının artmasına sebep olduğu için hormonların dengesini bozuyor, yemeyiniz efenim.
4 / 10
Patates kızartması
Seksten önce tüketildiğinde libido düşmesine sebebiyet veriyor, halsizlik de cabası!
5 / 10
Kokteyl
Tıpkı patates kızartmasında olduğu gibi kokteyl içtikten sonra da libido düşüklüğü yaşanıyor.
6 / 10
Dondurma
Dondurmanın sekse zararları gayet ciddi: Yorgunluk, ufak çaplı depresyon ya da migren atağına sebebiyet verebilir, aman dikkat.
7 / 10
Sıra geldi yenmesi gerekenlere
8 / 10
Ceviz
Libido artırıcı etkisi vardır. Seksten birkaç saat önce 8 adet ceviz yediğinizde deyip susuyoruz... Anladınız siz :)
9 / 10
Kabak çekirdeği
Kabak çekirdeği arjinin denilen yani kadınların cinsel arzularını ve isteklerini artıran amino asitleri içerir. Bol bol çitleyiniz :)
10 / 10
Zeytinyağlılar
Zeytinyağlıların faydaları aşikar, hepimiz biliyoruz. Cinsel hayatı da olumlu etkileyen zeytinyağlı yemekler; erkeklerde ereksiyon problemine kadınlarda ise cinsel tatminsizliğe çare oluyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum