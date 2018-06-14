YEMEK

Merak edenler için: Seksten önce yemeniz ve yememeniz gerekenler listesi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 14.06.2018 11:26 | Son Güncelleme

Her şeyin bir listesi olduğu gibi bu işin de bir yemek listesi var efendim :) Ne diyelim, doğru bir cinsel hayat için uymanız gereken bazı kurallar var. Dikkat etmek isteyenler için işte o liste!

Her şeyin bir listesi olduğu gibi bu işin de bir yemek listesi var efendim :) Ne diyelim, doğru bir cinsel hayat için uymanız gereken bazı kurallar var. Dikkat etmek isteyenler için işte o liste!

Merak edenler için: Seksten önce yemeniz ve yememeniz gerekenler listesi

Her şeyin bir listesi olduğu gibi bu işin de bir yemek listesi var efendim :) Ne diyelim, doğru bir cinsel hayat için uymanız gereken bazı kurallar var. Dikkat etmek isteyenler için işte o liste!

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Yememeniz gerekenlerden başlayalım:

Yememeniz gerekenlerden başlayalım:
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Kola

Kola
Kolanın zararları aşikar. Sadece seks öncesi değil hayatınızın hiçbir anında tüketmemenizi öneriyor uzmanlar. Ben yine de tüketenlerdenim diyorsanız bari seks öncesi içmeyin...
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Hamburger

Hamburger
Hamburgerin etkisi hormonlara oluyor. Metabolizmadaki enflamasyon oranının artmasına sebep olduğu için hormonların dengesini bozuyor, yemeyiniz efenim.
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Patates kızartması

Patates kızartması
Seksten önce tüketildiğinde libido düşmesine sebebiyet veriyor, halsizlik de cabası!
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Kokteyl

Kokteyl
Tıpkı patates kızartmasında olduğu gibi kokteyl içtikten sonra da libido düşüklüğü yaşanıyor.
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Dondurma

Dondurma
Dondurmanın sekse zararları gayet ciddi: Yorgunluk, ufak çaplı depresyon ya da migren atağına sebebiyet verebilir, aman dikkat.
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Sıra geldi yenmesi gerekenlere

Sıra geldi yenmesi gerekenlere
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Ceviz

Ceviz
Libido artırıcı etkisi vardır. Seksten birkaç saat önce 8 adet ceviz yediğinizde deyip susuyoruz... Anladınız siz :)
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Kabak çekirdeği

Kabak çekirdeği
Kabak çekirdeği arjinin denilen yani kadınların cinsel arzularını ve isteklerini artıran amino asitleri içerir. Bol bol çitleyiniz :)
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Zeytinyağlılar

Zeytinyağlılar
Zeytinyağlıların faydaları aşikar, hepimiz biliyoruz. Cinsel hayatı da olumlu etkileyen zeytinyağlı yemekler; erkeklerde ereksiyon problemine kadınlarda ise cinsel tatminsizliğe çare oluyor.
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