Merak edilen araştırma: Eski sevgiliyi unutmanın süresi belli oldu!

Yapılan yeni bir araştırma, eski partnerlere duyulan duygusal bağın tamamen yok olmasının yıllar alabildiğini ortaya koydu. Jia Y. Chong ve R. Chris Fraley öncülüğünde yüzlerce yetişkin üzerinde yürütülen çalışma, romantik bağların ayrılıktan sonra ani değil, kademeli olarak zayıfladığını kanıtladı.

Araştırmaya göre eski sevgiliye duyulan bağın yarı yarıya azalması ortalama 4 yıl, tamamen nötrleşmesi ve eski partnerin sıradan bir ‘tanıdık’ haline gelmesi ise yaklaşık 8 yıl sürüyor.

UNUTMAYI GECİKTİREN FAKTÖRLER

Kaygılı bağlanma stili: Bu bağlanma türüne sahip kişilerde duygusal bağlar daha yavaş çözülüyor.

Eski sevgiliyle iletişim: Mesajlaşmak, sosyal medyadan takip etmek veya ‘arkadaş kalmak’ süreci yıllarca uzatabiliyor.

Araştırma, duygusal bağların zamanla yavaş yavaş çözülmesi ve unutma sürecinin bireysel farklılıklara bağlı olduğunu ortaya koydu.