Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Merak edilen araştırma: Eski sevgiliyi unutmanın süresi belli oldu!

Araştırmaya göre eski sevgiliyi unutmanın süresi belli oldu. Kaygılı bağlanma stili ve eski partnerle iletişim bu zaman dilimini oldukça fazla etkiliyor. İşte eski sevgiliyi unutmanın ortalama süresi...

Çiğdem Berfin Sevinç

Yapılan yeni bir araştırma, eski partnerlere duyulan duygusal bağın tamamen yok olmasının yıllar alabildiğini ortaya koydu. Jia Y. Chong ve R. Chris Fraley öncülüğünde yüzlerce yetişkin üzerinde yürütülen çalışma, romantik bağların ayrılıktan sonra ani değil, kademeli olarak zayıfladığını kanıtladı.

Araştırmaya göre eski sevgiliye duyulan bağın yarı yarıya azalması ortalama 4 yıl, tamamen nötrleşmesi ve eski partnerin sıradan bir ‘tanıdık’ haline gelmesi ise yaklaşık 8 yıl sürüyor.

UNUTMAYI GECİKTİREN FAKTÖRLER

Kaygılı bağlanma stili: Bu bağlanma türüne sahip kişilerde duygusal bağlar daha yavaş çözülüyor.

Eski sevgiliyle iletişim: Mesajlaşmak, sosyal medyadan takip etmek veya ‘arkadaş kalmak’ süreci yıllarca uzatabiliyor.

Araştırma, duygusal bağların zamanla yavaş yavaş çözülmesi ve unutma sürecinin bireysel farklılıklara bağlı olduğunu ortaya koydu.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
Anahtar Kelimeler:
araştırma eski sevgili
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.