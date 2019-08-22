Merakla beklenen açıklama Donald Trump’tan gelecek!

Çinli teknoloji devi her ne kadar kendi işletim sistemini duyursa da bu işletim sisteminin Çin’den başka bir yerde başarılı olamayacağı su götürmez bir gerçek. Android ve iOS’in hegemonyasının sürdüğü mobil tarafta, Çinli firma yine Android’e muhtaç. Bugün ise Huawei’nin geleceği hakkındaki açıklama ABD Başkanı Donald Trump’tan gelecek.

Reuters’ın kaynaklarına göre; 90 günü dolan Huawei’nin Android lisansı, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından 90 gün daha uzatılacak. Ancak bu uzatılma Donald Trump’ın kararının değişeceği anlamına gelmiyor.

Donald Trump, “Huawei ile şimdilik iş yapmayacağız gibi görünüyor. Bu firma ile aslında hiç iş yapmak istemiyorum. Çünkü Huawei’nin açıkları bu bir ulusal güvenlik tehdidi oluşturuyor. Basının konuyu bundan biraz daha farklı bir şekilde ele aldığına inanıyorum” açıklamasında bulundu. Bakalım her iki ülke arasındaki gerginlik bugün açıklanacak karar ile nerelere varacak?

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