Merakla beklenen Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için olay iddia! 'Maç başlayacak ve yönetim...'

Dev derbiye sayılı saatler kala Fenerbahçe'nin sahaya nasıl çıkacağı ve sahada nasıl bir tavır takınacağı merak konusu. İki takım 114 yıllık rekabette bugün 399. karşılaşmaya çıkacak. Sarı-lacivertliler geride kalan 398 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 127 kez galip geldi. 123 maçta taraflar eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 496 golle karşılık verdi.

FENERBAHÇE 19 YAŞ ALTI TAKIMIYLA ÇIKACAK

Fenerbahçe yönetimi, Trabzonspor maçının ardından yaşanan olayların ardından 2 Nisan tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirerek üyelerden atılacak adımlarla ilgili yetki aldı. 3 Nisan tarihinde Ali Koç başkanlığında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda sarı-lacivertli ekip, maçın ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması durumunda karşılaşmaya U19 takımıyla çıkacağını duyurdu. TFF, Fenerbahçe'nin bu taleplerini kabul etmediği için sarı-lacivertli ekip, yarın oynanacak karşılaşmaya U19 takımıyla çıkacak. A takım oyuncularının Süper Kupa maçını oynamak istemesine rağmen yönetimin aldığı kararın arkasında olduğu ve maça U19 takımıyla çıkma konusunda kararlı olduğu öğrenildi.

EROL BİLECİK'TEN '90 DAKİKALIK BİR MAÇ OLMAYACAK' AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, 3 Nisan Çarşamba günü Adana Demirspor maçı öncesi Süper Kupa maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Biz, 'Taraftar gitmesin' dediğimiz zaman bizim A Takımımızın gitmeyeceğini, 90 dakikalık bir maç olmayacağını buradan net bir şekilde izah ediyorum" açıklamasında bulundu. Sarı-lacivertli ekibin bu açıklama doğrultusunda sahaya 9 oyuncu ile çıkması ve sakatlık sebebiyle 3 oyuncunun kenara gelmesi en çok konuşulan ihtimallerin başında geliyor. Bu doğrultuda kurallar gereği karşılaşmanın devam etmesi için en az 7 oyuncunun sahada olması gerekeceği ve sarı-lacivertli ekipte 6 oyuncu kalacağı için hakem, maçı Galatasaray lehine 3-0 tescil edecek.

YAĞIS SABUNCUOĞLU'NDAN FLAŞ İDDİA

Yağız Sabuncuoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Sabuncuoğlu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Fenerbahçe bugün maça başlayacak ve ardından yönetim kararıyla sahadan çekilecek. Son konuşulan konu an itibarıyla bu."

FENERBAHÇE, MAÇTAN 3 SAAT ÖNCE ŞANLIURFA'YA GELECEK

Fenerbahçe kafilesi, Süper Kupa maçı için karşılaşmadan yaklaşık 3 saat önce Şanlıurfa'ya gelecek. Son anda bir karar değişikliği olmaması halinde Fenerbahçe, Pazar günü 16.30'da İstanbul'dan kalkacak uçakla yaklaşık 18.15 dolaylarında Şanlıurfa GAP Havalimanı'na iniş yapacak. Kafilede yönetim kurulundan isimlerin de yer alması bekleniyor.

GALATASARAY EN İYİ KADROSUYLA SAHADA OLACAK

Fenerbahçe'nin aldığı kararın doğrultusunda Galatasaray'ın hangi kadro ile sahaya çıkacağı da merak konusu oldu. Hem teknik direktör Okan Buruk hem de başkan Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin U19 takımıyla sahaya çıkma kararına rağmen Galatasaray'ın en iyi kadrosuyla sahada olacağını açıkladı. Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin de A takımıyla sahaya çıkmasını istediğini belirtirken Okan Buruk da rakibin nasıl bir kadroya sahaya çıkacaklarını düşünmediklerini, kendilerinin en hazır kadro ile sahada olacaklarını ifade etti.

BİLET GELİRLERİ DEPREMZEDELERE BAĞIŞLANACAK

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa karşılaşmasının bilet gelirleri de 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremden etkilenen depremzede vatandaşlar için kullanılacak. Bilet satışlarını gerçekleştirilen şirketin resmi internet sitesindeki bilgilere göre karşılaşmanın biletleri tükenirken, sarı-lacivertli ekibin U19 takımıyla sahaya çıkma kararı almasının ardından tribünlerde ne kadar seyirci olacağı ise merak konusu..

İSMAİL KARTAL YOK

Fenerbahçe'de takımın başında İsmail Kartal yer almayacak. Akademi antrenörlerinin 'A Takım Sözleşmesi' olmadığı için, Süper Kupa'ya U19 Takımı'nın başında A Takım'dan bir antrenör çıkacak. Bu isim ise Murat Zeki Göle olacak.

OKAN BURUKLU G.SARAY, F.BAHÇE'DEN GOL YEMEDİ

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde şimdiye kadar Fenerbahçe ile 3 kez karşı karşıya geldi.

Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, geçen sezon Fenerbahçe ile ligde oynadığı 2 derbiden de 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Buruk'un öğrencileri, bu sezon da ligde deplasmanda rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

Fenerbahçe'ye rakip olduğu söz konusu 3 derbide gol yemeyen sarı-kırmızılılar, rakip fileleri 6 kez havalandırdı.

GALATASARAY'IN SAVUNMASI, FENERBAHÇE'NİN HÜCUMU

Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek iki takım, bu sezon başarılı istatistikleriyle de dikkati çekiyor. Ligde şampiyonluk yarışı veren iki ekipten Galatasaray, bu sezon çıktığı 31 lig maçında yediği 20 golle en iyi savunma yapan takım konumunda bulunuyor.

Süper Lig'de oynadığı 31 maçta ağları 83 kez havalandıran Fenerbahçe ise ligin en golcü ekibi olarak öne çıkıyor.

TARİHTEKİ 399. RANDEVU

Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 114 yıllık rekabette bugün 399. karşılaşma oynanacak.

Tarihi rekabette galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler geride kalan 398 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 127 kez galip geldi. 123 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 496 golle karşılık verdi.

SÜPER KUPA'DA 7. RANDEVU

Daha önce "Cumhurbaşkanlığı Kupası" ve "Devlet Başkanlığı Kupası", son yıllarda da "Süper Kupa" adı altında düzenlenen organizasyonda Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın 7. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 6 maçta iki takım da 3'er kez sahadan galip ayrılıp kupayı müzesine götürdü.

Kupada taraflar daha önce üçer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

(AA)





