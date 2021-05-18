Merakla beklenen gerilim filmi Arınma Gecesi: Sonsuza Denk’ten ilk fragman paylaşıldı

Bu yaz, kanunsuz bir çapulcu topluluğu, yıllık Arınma Gecesi’nin gün ağarırken bitmeyeceğine ve bunun yerine ’Arınma Gecesi: Sonsuza Dek’ ile hiç sona ermemesi gerektiğine karar verdiklerinde, bütün kurallar çiğneniyor. Bir yer altı hareketinin üyeleri artık tek gecelik anarşi ve cinayetle tatmin olmadıklarında, bitmeyen bir kargaşa ve katliam ile Amerika’yı ele geçirmeye karar veriyor ve çığır açan yeni bir alana atılım yapıyor. Hiç kimse güvende değil!

Senaryosu serinin yaratıcısı ve hikayenin dehası olan James DeMonaco’ya ait olan Arınma Gecesi: Sonsuza Dek filminin yönetmeni ödüllü gerilim Days of Grace’in yazarı ve yönetmeni olan Everardo Gout. Filmin oyuncu kadrosunda ise Ana de la Reguera, Tenoch Huerta, Josh Lucas, Cassidy Freeman, Leven Rambin, Alejandro Edda ve Will Patton yer alıyor.

ARINMA GECESİ: SONSUZA DEK KONUSU

Adela (Ana de la Reguera, Kovboylar ve Uzaylılar) ve kocası Juan (Tenoch Huerta, Days of Grace), Teksas’ta yaşamaktadır ve Juan, zengin bir aile olan Tucker Ailesi’nin çiftliğinde çalışmaktadır. Juan, Tucker ailesinin reisi olan Caleb’i (Will Patton, Cadılar Bayramı) oldukça etkiler ama bu durum Caleb’in oğlu Dylan’ın (Josh Lucas, Asfaltın Kralları) kıskançlık krizini tetikler.



