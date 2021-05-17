2021 MTV Sinema ve Televizyon Ödülleri’nin kazananları belli oldu

MTV Sinema ve Televizyon Ödülleri, 2020 yılında koronavirüs pandemisi nedeniyle iptal edilmişti. Sevenlerinin büyük bir merak ve heyecanla beklediği tören 2021 yılında komedyen Leslie Jones’un sunumuyla Los Angeles’ta düzenlendi. Beş dalda aday gösterilen WandaVision, En İyi Dizi seçilirken; En İyi Film, üç dalda aday gösterilen Borat Subsequent Movie filmi değil, Netflix yapımı Sevdiğim Tüm Erkeklere: Şimdi ve Sonsuza Dek (To All the Boys: Always and Forever) oldu. İşte 2021 MTV Sinema ve TV Ödülleri’nin kazananları;

EN İYİ FİLM

To All the Boys: Always and Forever

EN İYİ DİZİ

WandaVision

EN İYİ FİLM OYUNCUSU

Chadwick Boseman – Ma Rainey’s Black Bottom

EN İYİ DİZİ OYUNCUSU

Elizabeth Olsen – WandaVision

EN İYİ KAHRAMAN

Anthony Mackie – The Falcon and the Winter Soldier

EN İYİ ÖPÜŞME SAHNESİ

Chase Stokes & Madelyn Cline – Outer Banks

EN İYİ KOMEDİ OYUNCUSU

Leslie Jones – Coming 2 America

EN İYİ KÖTÜ KARAKTER

Kathryn Hahn – WandaVision

EN İYİ ÇIKIŞ PERFORMANSI

Regé-Jean Page – Bridgerton

EN İYİ DÖVÜŞ SAHNESİ

WandaVision – Wanda ile. Agatha

EN İYİ KORKU OYUNCUSU

Victoria Pedretti – The Haunting of Bly Manor

EN İYİ İKİLİ

The Falcon and the Winter Soldier – Falcon (Anthony Mackie) & Winter Soldier (Sebastian Stan)



