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2021 MTV Sinema ve Televizyon Ödülleri’nin kazananları belli oldu

Seray Üstün Seray Üstün
17.05.2021 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 yılında koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen MTV Sinema ve Televizyon Ödülleri, bu yıl sahiplerine kavuştu. Leslie Jones’un sunumuyla Los Angeles’ta düzenlenen törende ekranların en iyileri seçildi. Sevdiğim Tüm Erkeklere: Şimdi ve Sonsuza Dek (To All the Boys: Always and Forever) “En İyi Film Ödülü” dalında ödül alırken; WandaVision, “En İyi Dizi” seçildi.

2021 MTV Sinema ve Televizyon Ödülleri’nin kazananları belli oldu

MTV Sinema ve Televizyon Ödülleri, 2020 yılında koronavirüs pandemisi nedeniyle iptal edilmişti. Sevenlerinin büyük bir merak ve heyecanla beklediği tören 2021 yılında komedyen Leslie Jones’un sunumuyla Los Angeles’ta düzenlendi. Beş dalda aday gösterilen WandaVision, En İyi Dizi seçilirken; En İyi Film, üç dalda aday gösterilen Borat Subsequent Movie filmi değil, Netflix yapımı Sevdiğim Tüm Erkeklere: Şimdi ve Sonsuza Dek (To All the Boys: Always and Forever) oldu. İşte 2021 MTV Sinema ve TV Ödülleri’nin kazananları;

EN İYİ FİLM

  • To All the Boys: Always and Forever

EN İYİ DİZİ

  • WandaVision

EN İYİ FİLM OYUNCUSU

  • Chadwick Boseman – Ma Rainey’s Black Bottom

EN İYİ DİZİ OYUNCUSU

  • Elizabeth Olsen – WandaVision

EN İYİ KAHRAMAN

  • Anthony Mackie – The Falcon and the Winter Soldier

EN İYİ ÖPÜŞME SAHNESİ

  • Chase Stokes & Madelyn Cline – Outer Banks

EN İYİ KOMEDİ OYUNCUSU

  • Leslie Jones – Coming 2 America

EN İYİ KÖTÜ KARAKTER

  • Kathryn Hahn – WandaVision

EN İYİ ÇIKIŞ PERFORMANSI

  • Regé-Jean Page – Bridgerton

EN İYİ DÖVÜŞ SAHNESİ

  • WandaVision – Wanda ile. Agatha

EN İYİ KORKU OYUNCUSU

  • Victoria Pedretti – The Haunting of Bly Manor

EN İYİ İKİLİ

  • The Falcon and the Winter Soldier – Falcon (Anthony Mackie) & Winter Soldier (Sebastian Stan)
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