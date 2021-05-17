2021 MTV Sinema ve Televizyon Ödülleri’nin kazananları belli oldu

MTV Sinema ve Televizyon Ödülleri, 2020 yılında koronavirüs pandemisi nedeniyle iptal edilmişti. Sevenlerinin büyük bir merak ve heyecanla beklediği tören 2021 yılında komedyen Leslie Jones’un sunumuyla Los Angeles’ta düzenlendi. Beş dalda aday gösterilen WandaVision, En İyi Dizi seçilirken; En İyi Film, üç dalda aday gösterilen Borat Subsequent Movie filmi değil, Netflix yapımı Sevdiğim Tüm Erkeklere: Şimdi ve Sonsuza Dek (To All the Boys: Always and Forever) oldu. İşte 2021 MTV Sinema ve TV Ödülleri’nin kazananları;
EN İYİ FİLM
- To All the Boys: Always and Forever
EN İYİ DİZİ
EN İYİ FİLM OYUNCUSU
- Chadwick Boseman – Ma Rainey’s Black Bottom
EN İYİ DİZİ OYUNCUSU
- Elizabeth Olsen – WandaVision
EN İYİ KAHRAMAN
- Anthony Mackie – The Falcon and the Winter Soldier
EN İYİ ÖPÜŞME SAHNESİ
- Chase Stokes & Madelyn Cline – Outer Banks
EN İYİ KOMEDİ OYUNCUSU
- Leslie Jones – Coming 2 America
EN İYİ KÖTÜ KARAKTER
- Kathryn Hahn – WandaVision
EN İYİ ÇIKIŞ PERFORMANSI
- Regé-Jean Page – Bridgerton
EN İYİ DÖVÜŞ SAHNESİ
- WandaVision – Wanda ile. Agatha
EN İYİ KORKU OYUNCUSU
- Victoria Pedretti – The Haunting of Bly Manor
EN İYİ İKİLİ
- The Falcon and the Winter Soldier – Falcon (Anthony Mackie) & Winter Soldier (Sebastian Stan)
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