Mynet Trend

Merakla beklenen Xiaomi Mi CC9 sonunda tanıtıldı

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 05.07.2019 10:00 | Son Güncelleme

Xiaomi, uzun süredir sanki amiral gemisi modeli tanıtacakmış gibi Mi CC9 modelinin PR’ını yapıyordu. Merakla beklenen Mi CC9 modeli bugün tanıtıldı. Gücünü orta segment Android telefonlarda yer alan Qualcomm’un Snapdragon 710 yonga setinden alan telefonda 8 GB RAM yer alıyor.

Merakla beklenen Xiaomi Mi CC9 sonunda tanıtıldı

6.39 inç büyüklüğünde 1080×2340 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekran ile gelen telefon, ekrana gömülü parmak izi okuyucusuna sahip. 32 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyaframa sahip olan CC9, arka tarafta üçlü kamera kurulumu ile geliyor.

Telefonun arka bölümünde 48 Megapiksel f/1.8 + 8 Megapiksel geniş açılı + 2 Megapiksel derinlik algılama sensörlü kamera yer alıyor. Adreno 616 grafik birimine sahip olan telefonda iPhone X’in Animojisine benzeyen Mimoji özelliği yer alıyor. 64 GB, 128 GB ve 256 GB dahili depolama seçeneklerine sahip olan telefonda 4.030 mAh kapasiteli batarya yer alıyor. Bu batarya 18W hızlı şarj desteğine sahip.

260 dolardan başlayan fiyatlar ile satılan telefonun tepe modeli ise 290 dolar fiyat etiketine sahip. İlk olarak Çin’de piyasaya sürülecek olan telefonun ilerleyen aylarda Avrupa ülkeleri ve
Türkiye’ye de gelmesi bekleniyor.

TTec’ten her keseye uygun taşınabilir şarj istasyonları

PARTNER Yok böyle evlilik teklifi! Kafasına silah dayayıp... Yok böyle evlilik teklifi! Kafasına silah dayayıp...
Facebook'tan radikal değişiklikFacebook'tan radikal değişiklik
Bilim insanları açıkladı! Mutantlar gerçek olabilir Bilim insanları açıkladı! Mutantlar gerçek olabilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Xiaomi Mi CC9 xiaomi

En Çok Okunan Trend Haberler

Güven Bana'da yarışan avukat ve pazarcı herkesi duygulandırdı!

Güven Bana'da yarışan avukat ve pazarcı herkesi duygulandırdı!

Unuttuğu anahtar ölümüne neden oldu!

Unuttuğu anahtar ölümüne neden oldu!

Meteoroloji'den hava durumu açıklaması: Sağanak geliyor

Meteoroloji'den hava durumu açıklaması: Sağanak geliyor

Karabük'te bulundu! Dünyanın en güçlüsü

Karabük'te bulundu! Dünyanın en güçlüsü

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yeni Fiyat Performans Kralı! MSI Geforce GTX 1660 Ti GAMING X

Yeni Fiyat Performans Kralı! MSI Geforce GTX 1660 Ti GAMING X

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!

Oyun severler toplanın! Dikkat çeken tasarım ve performans

Oyun severler toplanın! Dikkat çeken tasarım ve performans

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MacBook Pro patlayarak büyük bir skandala imza attı

MacBook Pro skandalı! Apple duyurmuştu

PES serisinin adı eFootball PES olarak güncellendi

'PES'in ismi bakın ne oldu?

Facebook sağlık içerikleri hakkında radikal bir değişiklik getiriyor

Facebook'tan radikal değişiklik

Düşünce gücü ile iletişim yöntemi hiç beklenmeyen bir gelişme kaydetti

Bilim insanları açıkladı! Mutantlar gerçek olabilir

PlayStation Classic'in fiyatı yine düştü

PlayStation Classic'in fiyatı yine düştü

Asia Mobile Awards’ta 2019 yılının en iyi telefonu seçildi

2019 yılının en iyi telefonu seçildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.