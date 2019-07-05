Merakla beklenen Xiaomi Mi CC9 sonunda tanıtıldı

6.39 inç büyüklüğünde 1080×2340 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekran ile gelen telefon, ekrana gömülü parmak izi okuyucusuna sahip. 32 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyaframa sahip olan CC9, arka tarafta üçlü kamera kurulumu ile geliyor.

Telefonun arka bölümünde 48 Megapiksel f/1.8 + 8 Megapiksel geniş açılı + 2 Megapiksel derinlik algılama sensörlü kamera yer alıyor. Adreno 616 grafik birimine sahip olan telefonda iPhone X’in Animojisine benzeyen Mimoji özelliği yer alıyor. 64 GB, 128 GB ve 256 GB dahili depolama seçeneklerine sahip olan telefonda 4.030 mAh kapasiteli batarya yer alıyor. Bu batarya 18W hızlı şarj desteğine sahip.

260 dolardan başlayan fiyatlar ile satılan telefonun tepe modeli ise 290 dolar fiyat etiketine sahip. İlk olarak Çin’de piyasaya sürülecek olan telefonun ilerleyen aylarda Avrupa ülkeleri ve

Türkiye’ye de gelmesi bekleniyor.

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