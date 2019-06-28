Merakla beklenen Xiaomi Mi CC9e neler sunacak?

5.97 inç büyüklüğünde 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekran ile gelecek olan telefonda damla çentik yer alacak. Bu ekranda parmak izi okuyucusu yer alacak ve çizilmelere karşı Corning Gorilla Glass 5 ile korunacak.

Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 710 yonga setinden alacak olan telefonun 4 GB RAM ve 6 GB RAM’e sahip iki modeli olacak. Bu RAM seçeneklerine 64 GB ve 128 GB dahili depolama birimi eşlik edecek.

Ön bölümüde OIS destekli Sony IMX582 sensörlü 32 Megapiksellik Selfie kamera ile gelecek olan telefonda üçlü arka kamera kurulumu yer alacak. Arka bölümdeki kameralar 48 Megapiksel + 8 Megapiksel + 5 Megapiksel çözünürlüğünde olacak.

Kutusundan Android 9.0 Pie tabanlı MIUI 10 ile çıkacak olan telefonda 3.500 mAh kapasiteli 18W hızlı şarj destekli batarya yer alacak. Hi-Res Audio özelliği ile müzik şöleni sunacak olan CC9e

modelinin; beyaz, mavi gezegen ve gece prensi renk seçenekleri olacak.

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