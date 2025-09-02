EĞİTİM

Merakla bekleniyordu... O illerin zam oranı belli oldu! İşte 2025-2026 okul servis ücretleri:

2025-2026 eğitim yılı öncesi okul servis ücretleri açıklanmaya devam ederken, Kayseri Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay, "Bu oran esnafı mutlu etmedi" şeklinde konuştu. UKOME kararıyla belirlenen tarifeler, gidiş-dönüş ücretlerini kapsarken, ücret tarifesi belli olan diğer iller ve oranları ise listede yerini aldı. İşte il il okul servis ücreti zam oranları:

Çiğdem Sevinç

Kayseri Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay, servis ücretlerine yapılan zam kararının Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nden (UKOME) alındığını belediye meclislerinin yetkilendirildiğini kaydetti.

"BU ARTIŞ ESNAFI MUTLU ETMEDİ"

2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde servis ücretlerine yüzde 30 zam yapıldığını açıklayan Ay; bu zammın esnafı mutlu etmediğini kaydederek; "İlk defa belediye meclisine böyle bir fiyat tarifesi teklifimiz oldu. Gerekçelerimizi ilettik. Adı zam olduğu zaman verenin de, alanın da aslında hoşuna gitmediği bir durum. Her iki taraf için de çıkan rakam ne olursa olsun, olumlu olmayan bir süreç içerisinde kalıyoruz. Bu dönem makas biraz daha açık olduğu için gerek esnaf tarafından gerek velilerimiz tarafından bir karşılanma olacağını düşünerek Büyükşehir Belediyesi Plan Bütçe Komisyonu tarafından açıklanan rakam yüzde 30 artış oldu. Esnaf penceresinden bakıldığında bu artış esnafı mutlu etmedi. Bizim beklentimiz bu yönden biraz daha fazlaydı, talebimiz de daha fazla yöndeydi" dedi.

"AÇIKLADIĞIMIZ RAKAMLAR GİDİŞ VE DÖNÜŞ ÜCRETLERİNİ KAPSIYOR"

Yavuz Ay; "Tüketicilerimize sormuş olsak, onlar da yaşam şartları içerisinde bunu fazla bulacaklardır. İnşallah yeni sezonun hayırlı bir sezon olarak geçmesini diliyorum. Aylık olarak rakamlarımız 8 Eylül’de belediye meclisimizin toplantısında geçtikten sonra açıklanacak. Olağanüstü bir durum olduğu için biz biraz da komisyon kararını açıklamak zorunda kaldık. Çünkü biliyorsunuz, okullar hazırlık aşamasına başladı. 1. sınıf, anaokulları ve ilköğretim sınıfları olarak. Açıkladığımız rakamlar gidiş ve dönüş ücretlerini kapsıyor. Bunun altını çizmemde fayda var. Sosyal faaliyetler, diğer aktiviteler, kullanılan diğer ekipmanların tamamı da ayrıca ücretlendiriliyor. Rehber öğretmen, hafta sonu eğitimlerde, etütlerde ayrı ücretlere tabi tutulacaktır" ifadelerini kullandı.

DİĞER İLLERDE ZAM ORANLARI

Diğer illerde yaşanan artışlara bakıldığında ise, Bursa'da yüzde 49, Gaziantep'de yüzde 33, Sakarya'da yüzde 45, Ankara'da yüzde 30, Trabzon'da ise yüzde 20 zam yapıldığı görüldü. İzmir'de 2025-2026 eğitim yılı için okul servis ücretleri belirlendi. Buna göre en yakın mesafe olan 0-3 kilometre için ücret; devlet okullarında 2 bin 762 TL, anaokulu ve özel okullarda 3 bin 313 TL yapıldı.Araçlarda yardımcı personel (hostes) bulundurulması halinde ise mevcut fiyatlara yüzde 30 eklenerek en yakın mesafe 0-3 kilometre devlet okullarında 3 bin 590 TL, anaokulları ve özel okullarda da 4 bin 306 TL oldu.

Öteyandan İstanbul’da okul servisi yeni tarifesi henüz belli olmadı. Yüzde 50'lik zammın kabul edilmesi halinde en kısa mesafe 5 bin 274 TL olacak.

