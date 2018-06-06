Meral Akşener: Evlat durumundan dolayı Galatasaraylıyım!

İyi Parti Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, Fox TV'de katıldığı programda futbola dair konuşurken, Fenerbahçe Kongresi'nde yeni başkan seçilen Ali Koç üzerinden çarpıcı bir örnek verdi.

İyi bir futbol izleyicisi olmadığını söyleyen Meral Akşener, "Dürüst olalım, iyi bir futbol izleyicisi değilim. Ancak 80 yaşındaki kayınvalidem aman aman! Onunla bir futbol maçı izlemenizi tavsiye ederim. Benim ise oğlum Galatasaray Lisesi mezunu ve dolayısıyla Galatsaraylı. Ben de evlat durumundan Galatasaraylıyım." dedi.

"ALİ KOÇ'UN 3-4 KATI FARKLA KAZANACAĞINI DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ?"

Fenerbahçe'deki seçim hakkında konuşan Meral Akşener canlı yayında, "Çok samimi bir soru soruyorum. Ali Koç'un kazanacağınızı mutlaka ki düşünmüşünüzdür. Peki 3-4 katı oy farkıyla kazanacağını düşündünüz mü hiç? İşte buradan örnek veriyorum. Bir dip dalga geliyor." ifadelerini kullandı.

