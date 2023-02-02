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Meral Kaplan'ın evindeki saunada patlama! Annesi ölümden döndü... Evin hali şoke etti

02.02.2023 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Meral Kaplan'ın annesi kızının evine misafirliğe gitti. Anne evde sauna keyfi yapmak isterken ölümden döndü. Oyuncu Meral Kaplan'ın evindeki saunada patlama oldu. Evin son görüntüsü şoke ederken yangının da elektrikle ilgili oluşan problem nedeniyle çıktığı iddia edildi.

Meral Kaplan'ın evindeki saunada patlama! Annesi ölümden döndü... Evin hali şoke etti

Sevda Çiçeği dizisindeki rolüyle ve eski eşiyle yaşadığı sorunlarla tanınan oyuncu Meral Kaplan'ın evinde patlama oldu. Kızı Kaplan'a misafirliğe giden Ümit Kaplan saunayı kullanmak istedi.

Anne Kaplan, tam içeriye girmek üzereyken büyük bir patlama yaşandı. Meral Hanım'ın annesi ölümden dönerken eve çağrılan itfaiye, yangını güçlükle söndürdü.
Sabah'ta yer alan habere göre; elektrik hattında oluşan arıza patlamaya neden oldu.

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"EV ENKAZA DÖNDÜ"

Evi harabeye dönen Meral Kaplan'ın evinden gelen görüntü de şoke etti. Annesi ölümden dönen Merak Kaplan açıklamasında "Günlerdir olayın şokundayız. Ev enkaza döndü, günlerdir tadilat sürüyor" dedi.

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Ekran Alıntısı

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