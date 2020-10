Meram Belediyesinin 2021 yılı bütçesi 353 milyon TL

“2020 pandemiye rağmen Meram yatırımları için güzel bir yıldı, 2021 çok daha güzel olacak”

Meram Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantı sonucunda bütçenin büyük kısmının yatırımlar için ayrıldığına vurgu yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bütçenin hedefler göz önünde bulundurularak ciddi ve titiz bir çalışmanın ürünü olduğuna vurgu yaptı. Meram’ın 2021 yılını güçlü bir mali yapı ile karşılayacağını ifade eden Başkan Kavuş, “2020 yılı pandemiye rağmen Meramımız için oldukça güzel, bizim için de başarılı bir yıl oldu. 2021 yılının her yönden çok daha iyi olacağından hemşehrilerimizin hiçbir şüphesi olmasın. Özellikle acil çözüm bekleyen sorunlar için yatırımlarımız tüm hızıyla devam edecek. Bütçe rakamları ve yatırımlarımız gibi artan bir diğer şey de heyecanımız. Meram’a hizmet yolunda her geçen gün artan heyecanımız esasen en büyük sermayemizdir. Her zaman övündüğümüz şeffaf yapımız bu bütçemizde de kendini bir kez daha ortaya koydu. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda olduğu gibi bütçe görüşmelerinde de destek veren meclis üyelerimize teşekkür ediyor, bütçemizin Meram’a hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.