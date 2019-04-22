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Mercedes-Benz EQB 2019 Auto Shanghai’da duyuruldu

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OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 22.04.2019 07:59 | Son Güncelleme

Mercedes-Benz elektrikli otomobiller konusunda son derece kararlı. Eylül 2018’de Stockholm’de ilk tam elektrikli SUV modeli Mercedes-Benz EQC‘nin dünya prömiyerini yapan Alman otomotiv devi, önümüzdeki 10 yıl için çizdiği elektrikli yol haritasında bu yılda iyi bir ilerleme kaydetti; mevcut EQC’den daha kompakt bir SUV geliştireceğini açıkladı.

Mercedes-Benz EQB 2019 Auto Shanghai’da duyuruldu

Mercedes Benz’in bir süredir EQC’den daha elektrikli bir kompakt SUV üzerinde çalıştığı zaten biliniyordu; ancak işin adı tam anlamıyla geçtiğimiz günlerde koyuldu. Alman otomotiv devi, ikinci tam elektrikli SUV’sini Şanghay’da duyurdu. Gelişi, 16 Nisan’da ziyaretçilere kapılarını açan 2019 Auto Shanghai‘da ilan edilen Mercedes-Benz EQB, ağabeyi EQC’den daha mütevazi bir kompakt SUV olacağı açıklandı.

AVRUPA'NIN İHTİYACI OLAN MODELLER ARASINDA

Daimler AG CEO’su Dieter Zetsche, her ne kadar EQB’nin 2021’de sadece Çin’de piyasaya sürüleceğini açıklasa da bu model her durumda Avrupa’ya da gelecek. Çünkü mütevazi boyutu ve sıfır emisyonlu oluşu ile Avrupa’nın bu segmentte ihtiyacı olan modeller arasında kısa sürede rahatlıkla bir yıldız haline gelmesi mümkün görünüyor.

Bununla birlikte; Mercedes-Benz‘in, EQC ve EQB haricinde önümüzdeki yıllarda daha birçok elektrikli modeli piyasaya süreceğini biliyoruz. Markanın elektrikli yol haritası geçtiğimiz yıl büyük, güçlü ve bir o kadar da çevreci olan EQC SUV ile başladı ve bu yıl da küçük kardeşi EQB ile devam edeceği açıklandı. Ancak çok iyi biliyoruz ki bu süreç sadece SUV’ler üzerinden ilerlemeyecek. Alman otomobil üreticisi önümüzdeki yıllarda farklı segmentlerden birçok modelin elektrikli muadillerini tanıtacak.

Bunlardan bazıları: 

-Mevcut Vito minivan modelinin elektrikli muadili EQV.
-Markanın amiral gemisi konumunda olan ultra-lüks sedanı S-Class için EQS.
-Kompakt hatchback modeli EQA.
-EQE, EQG ve dahası…

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Anahtar Kelimeler:
Mercedes-Benz Mercedes-Benz EQB 2019 Auto Shanghai

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