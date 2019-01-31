Mercedes-Benz’in yeni Pick-Up canavarı Türkiye’de

258 BG’lik motoruyla Pick-Up segmentinde “Güç Gösterisi”ne hazırlanan Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC, üstün off-road yeteneği, yüksek taşıma kapasitesi ve çekiş kabiliyeti sayesinde ister şehir içi günlük kullanım, ister bol virajlı karayolları, ister asfalt dışı yollar, isterse de çamurlu ve zorlu arazi şartları gibi her türlü koşulda kullanıcısına oldukça başarılı bir sürüş konforu sunuyor.
0’dan 100 km/s hıza 7,9 saniyede ulaşan Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC, DYNAMIC SELECT ile gün içerisinde karşılaşılabilecek farklı sürüş koşullarının tamamında sportifliği ve fonksiyonelliği harmanlayan çok yönlü bir karakter sunuyor.
X 350 d 4MATIC’te güçlü motor ve hızlı vites değiştiren şanzıman
Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC’te Common-Rail direkt enjeksiyon sistemine sahip 3,0 litre hacimli 6 silindirli dizel motor, yüksek gücüyle dikkat çekiyor. Araçtaki V6 motor; hafif yapısı, değişken türbin geometrisine sahip turbo beslemesi ve Formula 1’de kullanılan yenilikçi NANOSLIDE silindir yatağı kaplaması gibi özellikleri ile fark yaratıyor.
DYNAMIC SELECT ile sürüş karakteri kişiselleştiriliyor
Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC’in standart donanımlarından biri olan DYNAMIC SELECT sistemi, Pick-Up pazarında nadiren görülen sürüş modu seçimi özelliğini kullanıma sunuyor. Sistem; Comfort, Eco, Sport, Manual ve Off-Road olmak üzere beş farklı sürüş modundan birisini tek bir parmak hareketiyle seçme imkânı sunuyor.
Asfaltta ve arazide sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi 4MATIC
Mercedes-Benz X-Class ürün gamının yıldızı olan Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC’te bulunan 1.632 mm ön ve 1.625 mm arka iz genişliği ve yol tutuş dinamikleri sayesinde aracın viraj hızı da artıyor. 3.150 mm dingil mesafesi olan araçta yüksek taşıma kapasitesi ve arazideki etkin performansı için merdiven tipi şasi önemli bir rol üstleniyor. Konfor odaklı yürüyen aksam, asfalt sürüşlerinde Mercedes-Benz kalitesi ve sürüş keyfi sunarken, 4MATIC dört tekerlekten çekiş sistemi ise aracın üstün arazi yeteneklerini ortaya çıkartıyor.
4MATIC sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi ve arka aksta diferansiyel kilidi sayesinde çok çeşitli sürüş yüzeylerinde üstün performans ve çekiş sağlıyor. X 350 d 4MATIC’te yüksek sürüş dinamikleri için 4MAT, arazide arttırılmış tutuş için 4H ve ağır arazi koşullarında 4L olmak üzere dört tekerlekten sürüş sistemine ait üç farklı sürüş modu bulunuyor.
Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC, kullanıcısına zengin standart donanımlar sunuyor
Mercedes-Benz X-Class, Pick-Up segmentinin en kapsamlı konfor ve güvenlik donanımları ile yola çıkıyor ve kullanıcısına zengin standart donanımlar sunuyor. Aracın yolcu kabininin ön ve arka kısmındaki enerji sönümleme bölgeleri sürücü ve beraberindeki yolcuların güvenliğine katkı sağlıyor. Bunun dışında araçta pasif güvenlik için yedi adet hava yastığı ve iki çocuk için i-Size sabitleme sistemi standart olarak sunuluyor. Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC’te standart olarak sunulan Aktif Fren Asistanı ve Aktif Şerit Takip Asistanı gibi elektronik sistemlerle de aktif güvenlik ve konfor daha da artırıyor. Ek olarak Elektronik Stabilite Programı, Hız Sabitleme Sistemi, ön ve arkada disk frenler, LED Farlar ve 360 Derece Kamera sistemine sahip “Park Paketi” standart olarak sunuluyor.
Tam 150 kilo! Gören bir daha bakıyor
Antalya Körfezi'ndeki balık türleri değişiyor!
İlber Ortaylı 'rüyalarıma giriyor' diyerek uyardı!
Tek yumrukla yere sermişti: İnsanlık vazifemi yaptım
Meteoroloji'den kritik kar uyarısı: Kuvvetli şekilde etkili olacak
Tam 10 metre kar! 20 gündür açılamıyor
Madem son iş günüm; patron çıldırsın!
Ekspres yolcularının favori durağı Akdamar
Okuyucu Yorumları 0 yorum