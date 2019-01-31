Mercedes-Benz’in yeni Pick-Up canavarı Türkiye’de

258 BG’lik motoruyla Pick-Up segmentinde “Güç Gösterisi”ne hazırlanan Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC, üstün off-road yeteneği, yüksek taşıma kapasitesi ve çekiş kabiliyeti sayesinde ister şehir içi günlük kullanım, ister bol virajlı karayolları, ister asfalt dışı yollar, isterse de çamurlu ve zorlu arazi şartları gibi her türlü koşulda kullanıcısına oldukça başarılı bir sürüş konforu sunuyor.

0’dan 100 km/s hıza 7,9 saniyede ulaşan Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC, DYNAMIC SELECT ile gün içerisinde karşılaşılabilecek farklı sürüş koşullarının tamamında sportifliği ve fonksiyonelliği harmanlayan çok yönlü bir karakter sunuyor.

X 350 d 4MATIC’te güçlü motor ve hızlı vites değiştiren şanzıman

Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC’te Common-Rail direkt enjeksiyon sistemine sahip 3,0 litre hacimli 6 silindirli dizel motor, yüksek gücüyle dikkat çekiyor. Araçtaki V6 motor; hafif yapısı, değişken türbin geometrisine sahip turbo beslemesi ve Formula 1’de kullanılan yenilikçi NANOSLIDE silindir yatağı kaplaması gibi özellikleri ile fark yaratıyor.