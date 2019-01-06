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Mercedes c-200 yeni motoruyla çok sevilecek! (Yeni Mercedes C 200 d özellikleri)

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OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 06.01.2019 09:41 | Son Güncelleme

Mercedes C serisi Türkiye'de satışa sunuldu. Yenilenen özellikleriyle birlikte aracın motor seçenekleri de değişti. Artık 1.6 litrelik 160 ps güç üreten turbo dizel motor da Türkiye'ye getirildi. İşte Mercedes C 200 d özellikleri...

Mercedes c-200 yeni motoruyla çok sevilecek! (Yeni Mercedes C 200 d özellikleri)

Öncelikle akıllardaki ilk soruya cevap bulalım. Mercedes son zamanlarda küçük hacimli motoru bazı araçlarında kullandı. Bunları Renault’un dCi ünitelerinden tedarik ederek geliştirip araçlarına yerleştirdi. Fakat bazı kullanıcılar bundan memnun olmadı ve açıkça söylemesi gerekirse yıldızın adını zedeledi. Aslında kötü motorlarda değildi ama ön yargılar işte, kıramıyorsunuz. Neyse ki Mercedes gibi duyarlı marka var ve bu firmayı sevmemin en temel sebeplerinden birisi de kullanıcıyı ve takipçisine değer verip görüşlerini önemsemesi. Bu kapsamda 1.5 litrelik turbo benzinli ve 1.6 litrelik turbo dizel motoru üretti.

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OM654 DE 16 kodlu bu motor, tamamen Mercedes’e ait olan bir ünite ve Renault diye sanılan 1.6 dizel motor değil. Zaten iki ünitenin sıkıştırma oranı, stroku, maksimum güç ve tork devirleri farklı. Yani Mercedes motor konusundaki ön yargıları kırmaya niyetlenmiş.

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Comfort, Exclusive ve AMG donanım seçenekleriyle satışa sunulan 1.6 dizel Mercedes C200 d için Audi ve BMW ceğhesinde rakip olarak kıyaslanacak motor seçenekleri bulunmuyor. Bu açıdan yıldızın büyük üstünlüğü bulunuyor. Zaten son birkaç sene de Mercedes’in altın yıllarını yaşadığını düşünüyorum. Her anlamda rakiplerine karşı fark oluşturmaya çalışıyor. Genel hatlarıyla aracı anlattım. Sırada fiyat ve teknik bilgileri var.

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YENİ MERCEDES C 200 D TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yeni Mercedes C 200 d Teknik Özellikleri

Motor: 1.6 litre 160 ps 158 beygir 360 nm tork (turbo dizel)
Şanzıman: 9 ileri G-Tronic
Performans: 0-100 km/s: 8.1 saniye – Maksimum hız: 226 km/s
Yakıt Tüketimi: Şehir içi / Şehir Dışı / Ortalama / Co2: 5.4 / 4.7 / 4.9 / 130 g/km
Boyut: Uzunluk / Yükseklik / Genişlik: 4757 mm / 1450 mm / 1839 mm
Bagaj Hacmi: 480 litre
Yakıt Tankı: 41 litre

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