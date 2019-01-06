Mercedes c-200 yeni motoruyla çok sevilecek! (Yeni Mercedes C 200 d özellikleri)

Öncelikle akıllardaki ilk soruya cevap bulalım. Mercedes son zamanlarda küçük hacimli motoru bazı araçlarında kullandı. Bunları Renault’un dCi ünitelerinden tedarik ederek geliştirip araçlarına yerleştirdi. Fakat bazı kullanıcılar bundan memnun olmadı ve açıkça söylemesi gerekirse yıldızın adını zedeledi. Aslında kötü motorlarda değildi ama ön yargılar işte, kıramıyorsunuz. Neyse ki Mercedes gibi duyarlı marka var ve bu firmayı sevmemin en temel sebeplerinden birisi de kullanıcıyı ve takipçisine değer verip görüşlerini önemsemesi. Bu kapsamda 1.5 litrelik turbo benzinli ve 1.6 litrelik turbo dizel motoru üretti.

OM654 DE 16 kodlu bu motor, tamamen Mercedes’e ait olan bir ünite ve Renault diye sanılan 1.6 dizel motor değil. Zaten iki ünitenin sıkıştırma oranı, stroku, maksimum güç ve tork devirleri farklı. Yani Mercedes motor konusundaki ön yargıları kırmaya niyetlenmiş.

Comfort, Exclusive ve AMG donanım seçenekleriyle satışa sunulan 1.6 dizel Mercedes C200 d için Audi ve BMW ceğhesinde rakip olarak kıyaslanacak motor seçenekleri bulunmuyor. Bu açıdan yıldızın büyük üstünlüğü bulunuyor. Zaten son birkaç sene de Mercedes’in altın yıllarını yaşadığını düşünüyorum. Her anlamda rakiplerine karşı fark oluşturmaya çalışıyor. Genel hatlarıyla aracı anlattım. Sırada fiyat ve teknik bilgileri var.