Mercimek çorbası nasıl yapılır? MasterChef mercimek çorbası malzemeleri neler? Mercimek çorbası tarifi nedir?

MasterChef Türkiye yarışmasında bu kez yarışmacılar birbirinden lezzetli çorbalar yapmak için büyük bir mücadele ortaya koydu. Yarışmada yapılan çorbalardan bir tanesi de mercimek çorbası oldu. Çok sayıda insanın severek tükettiği ve özellikle soğuk kış günlerinin vazgeçilmezi olan mercimek çorbası tarifi de bazı televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. Özellikle evinden daha önce bu leziz çorbayı kendisi yapmamış olanlar mercimek çorbası yapılışı ile ilgili ufak detayları öğrenerek bu enfes çorbayı kolayca hazırlayabiliyor. Peki, mercimek çorbası nasıl yapılıyor? İşte tüm merak edilenler...
Mercimek çorbası tarifi için ilk olarak bir tencerenin içine sıvı yağ ekleniyor ve soğanlar kavrulmaya başlanıyor. Soğanlar kavrulduktan sonra un ilave edilip unun kokusu çıkana kadar ve renk alana kadar kavruluyor. Ardından içine havuç ve patates ilave edilerek karıştırılıyor. Devamında iyice yıkanıp suyu süzülmüş olan mercimekler ve tuz ile karabiber eklenip karıştırılmaya devam ediliyor.
Yeteri kadar karıştırdıktan sonra tencerenin içerisine 6 su bardağı kadar sıcak su ekleniyor. Sonrasında tencerenin kapağı kapatılıyor ve havuç ile patatesler yumuşayana kadar pişiriliyor. Çorbanın piştiğinden emin olunduğunda ideal kıvama gelebilmesi ve pürüzsüz olması için el blenderından geçiriliyor. El blenderından geçirdikten sonra da 5 dakika daha pişirilip ocaktan alınıyor. Bir başka tavada tereyağı ve sıvı yağ tavada kızdırılıyor. Üstüne toz kırmızı biber de eklenip iyice kızdıktan sonra ocaktan alınıyor ve servis yapılacak olan çorbanın üstüne gezdiriliyor.
Çorbayı yaparken içine un eklemek çorbanın çok daha kıvamlı bir hale gelmesini sağlıyor. Çok yoğun kıvamlı çorbalardan hoşlanmayanların un ilave etmesine gerek olmuyor. Un koymadan da kıvamlı ve pürüzsüz bir çorba yapmak mümkün. Aynı zamanda tercihe göre çorbanın içerisine az miktarda lezzet vermesi için kimyon da ilave edilebiliyor.
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