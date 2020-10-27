YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Mercimek çorbası nasıl yapılır? MasterChef mercimek çorbası malzemeleri neler? Mercimek çorbası tarifi nedir?

Mercimek çorbası nasıl yapılır? MasterChef mercimek çorbası malzemeleri neler? Mercimek çorbası tarifi nedir?

Hande Öztürk Hande Öztürk 27.10.2020 18:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Mercimek çorbası nasıl yapılır? MasterChef mercimek çorbası malzemeleri neler? Mercimek çorbası tarifi nedir?

MasterChef Türkiye yarışmasının 27 Ekim tarihli programında çorbaların yapılması mercimek çorbasının da yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Çok sayıda insanın yapılışını bildiği ve severek tükettiği mercimek çorbası tarifi henüz bu lezzetli çorbayı yapmamış izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, mercimek çorbası nasıl yapılır? Mercimek çorbası malzemeleri neler? İşte detaylar…

MasterChef Türkiye yarışmasında bu kez yarışmacılar birbirinden lezzetli çorbalar yapmak için büyük bir mücadele ortaya koydu. Yarışmada yapılan çorbalardan bir tanesi de mercimek çorbası oldu. Çok sayıda insanın severek tükettiği ve özellikle soğuk kış günlerinin vazgeçilmezi olan mercimek çorbası tarifi de bazı televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. Özellikle evinden daha önce bu leziz çorbayı kendisi yapmamış olanlar mercimek çorbası yapılışı ile ilgili ufak detayları öğrenerek bu enfes çorbayı kolayca hazırlayabiliyor. Peki, mercimek çorbası nasıl yapılıyor? İşte tüm merak edilenler...

MERCİMEK ÇORBASI MALZEMELERİ

  • 3 çorba kaşığı kadar ayçiçek yağı
  • 1 tane iri doğranmış kuru soğan
  • 1 çorba kaşığı kadar un
  • 1 tane iri doğranmış havuç
  • 1 tane iri doğranmış patates
  • 1 tatlı kaşığı kadar tuz
  • 1 çay kaşığı kadar karabiber
  • 1,5 su bardağı kadar kırmızı veya sarı mercimek
  • 6 su bardağı kadar sıcak su
    Üzeri için:
  • 3 çorba kaşığı kadar sıvı yağ
  • 2 çorba kaşığı kadar tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biber

MERCİMEK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Mercimek çorbası tarifi için ilk olarak bir tencerenin içine sıvı yağ ekleniyor ve soğanlar kavrulmaya başlanıyor. Soğanlar kavrulduktan sonra un ilave edilip unun kokusu çıkana kadar ve renk alana kadar kavruluyor. Ardından içine havuç ve patates ilave edilerek karıştırılıyor. Devamında iyice yıkanıp suyu süzülmüş olan mercimekler ve tuz ile karabiber eklenip karıştırılmaya devam ediliyor.

Yeteri kadar karıştırdıktan sonra tencerenin içerisine 6 su bardağı kadar sıcak su ekleniyor. Sonrasında tencerenin kapağı kapatılıyor ve havuç ile patatesler yumuşayana kadar pişiriliyor. Çorbanın piştiğinden emin olunduğunda ideal kıvama gelebilmesi ve pürüzsüz olması için el blenderından geçiriliyor. El blenderından geçirdikten sonra da 5 dakika daha pişirilip ocaktan alınıyor. Bir başka tavada tereyağı ve sıvı yağ tavada kızdırılıyor. Üstüne toz kırmızı biber de eklenip iyice kızdıktan sonra ocaktan alınıyor ve servis yapılacak olan çorbanın üstüne gezdiriliyor.

MERCİMEK ÇORBASI YAPIMI PÜF NOKTASI

Çorbayı yaparken içine un eklemek çorbanın çok daha kıvamlı bir hale gelmesini sağlıyor. Çok yoğun kıvamlı çorbalardan hoşlanmayanların un ilave etmesine gerek olmuyor. Un koymadan da kıvamlı ve pürüzsüz bir çorba yapmak mümkün. Aynı zamanda tercihe göre çorbanın içerisine az miktarda lezzet vermesi için kimyon da ilave edilebiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Silikonlarını yeniletmişti! Serenay'a özel doktor Silikonlarını yeniletmişti! Serenay'a özel doktor
Akşam yemeği için pratik ama eşsiz bir lezzet: Fettucine AlfredoAkşam yemeği için pratik ama eşsiz bir lezzet: Fettucine Alfredo
İspanyolların tulumba tatlısı: Churros tarifiİspanyolların tulumba tatlısı: Churros tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti

Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti

Dünya umurunda değil! Tangasını gösterdi

Dünya umurunda değil! Tangasını gösterdi

Püf noktası sayesinde tel tel kabarıyor

Püf noktası sayesinde tel tel kabarıyor

Pofuduk hamur kızartması için kimsenin bilmediği sır malzeme...

Pofuduk hamur kızartması için kimsenin bilmediği sır malzeme...

Sarımsağı soymanın en kolay yolu...

Sarımsağı soymanın en kolay yolu...

Dev kazanlarda kaynatılıyor! Bütün hastalıklara deva

Dev kazanlarda kaynatılıyor! Bütün hastalıklara deva

İlginizi Çekebilir

Yaz bitmeden bu tarifleri mutlaka deneyin

Yaz bitmeden bu tarifleri mutlaka deneyin

Çıtır Çıtır: İstavrit Tava Tarifi

Çıtır Çıtır: İstavrit Tava Tarifi

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Aligot (Sarımsaklı Patates Püresi)

Aligot (Sarımsaklı Patates Püresi)

En sağlıklısından: Organik ketçap nasıl yapılır?

En sağlıklısından: Organik ketçap nasıl yapılır?

Diğer Haberler

Fettucine Alfredo nasıl yapılır? Fettucine Alfredo malzemeleri neler? Fettucine Alfredo tarifi nedir?

Akşam yemeği için pratik ama eşsiz bir lezzet: Fettucine Alfredo

Dört malzemeli tadına doyulmaz bir ikramlık: Flapjack

Dört malzemeli tadına doyulmaz bir ikramlık

Adı da tadı da bir başka: Kedi batmaz tarifi

Adı da tadı da bir başka: Kedi batmaz tarifi

Kadife gibi yumuşacık açma tarifi! Püf noktası sayesinde tel tel kabarıyor

Püf noktası sayesinde tel tel kabarıyor

Çökertme kebabı nasıl yapılır? Çökertme kebabı tarifi nedir? Çökertme kebabı malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta Çökertme Kebabı tarifi...

Evde pratik kebap tarifi: Çökertme Kebabı

Kayseri yağlaması nasıl yapılır? MasterChef Kayseri yağlaması malzemeleri ve Kayseri yağlaması tarifi nedir? Yağlama tarifi detayları

Kayseri'nin eşsiz lezzeti: Kayseri yağlaması tarifi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.