Mercimek çorbası nasıl yapılır? MasterChef mercimek çorbası malzemeleri neler? Mercimek çorbası tarifi nedir?

MasterChef Türkiye yarışmasında bu kez yarışmacılar birbirinden lezzetli çorbalar yapmak için büyük bir mücadele ortaya koydu. Yarışmada yapılan çorbalardan bir tanesi de mercimek çorbası oldu. Çok sayıda insanın severek tükettiği ve özellikle soğuk kış günlerinin vazgeçilmezi olan mercimek çorbası tarifi de bazı televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. Özellikle evinden daha önce bu leziz çorbayı kendisi yapmamış olanlar mercimek çorbası yapılışı ile ilgili ufak detayları öğrenerek bu enfes çorbayı kolayca hazırlayabiliyor. Peki, mercimek çorbası nasıl yapılıyor? İşte tüm merak edilenler...

MERCİMEK ÇORBASI MALZEMELERİ

3 çorba kaşığı kadar ayçiçek yağı

1 tane iri doğranmış kuru soğan

1 çorba kaşığı kadar un

1 tane iri doğranmış havuç

1 tane iri doğranmış patates

1 tatlı kaşığı kadar tuz

1 çay kaşığı kadar karabiber

1,5 su bardağı kadar kırmızı veya sarı mercimek

6 su bardağı kadar sıcak su

Üzeri için:

3 çorba kaşığı kadar sıvı yağ

2 çorba kaşığı kadar tereyağı

1 tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biber

MERCİMEK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Mercimek çorbası tarifi için ilk olarak bir tencerenin içine sıvı yağ ekleniyor ve soğanlar kavrulmaya başlanıyor. Soğanlar kavrulduktan sonra un ilave edilip unun kokusu çıkana kadar ve renk alana kadar kavruluyor. Ardından içine havuç ve patates ilave edilerek karıştırılıyor. Devamında iyice yıkanıp suyu süzülmüş olan mercimekler ve tuz ile karabiber eklenip karıştırılmaya devam ediliyor.